恒生指數跌350點失24000關　夜期早段僅彈11點（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約140點道指期貨升44點 騰訊ADR升逾4%（不斷更新）

華為、中興「封殺令」延長，連同聯儲局主席鮑威爾對經濟前景看法偏淡，恒指今日失守24000點大關，其後恒指夜期早段亦未見起色，料後市格局仍然偏淡，今晚繼續留意美國最新公布的失業數據，料可進一步引證經濟表現，大市短綫以23500點為支持。

【17：50】恒指夜期報23696點，彈11點，低水134點。

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【17：15】恒指夜期開報23704點，最新報23710點，升25點或0.1%，低水120點。

【16：50】恒指黑期跌約45點，報23754點。道指期貨跌35點，報23131點。

道指連續3日下跌，聯儲局主席鮑威爾表示經濟有顯著下行風險，加上多位知名投資者警告美股偏貴，道指挫516點。港股今早承接向下，恒生指數低開142點，恒指開報24038點，其後曾跌近400點，恒指最終收報23829點，跌350點。騰訊 （00700） 股價績後破頂高見447元，惟之後回吐20元一度倒跌，U盤回升0.2%，收報430.6元。

【16：30】即月期指收報23685點，跌384點或1.6%，低水145點。

【16：20】沛嘉醫療 （09996） 及建業新生活 （09983） 今日暗盤，其中沛嘉醫療於富途暗盤交易場高見28.1元，現報27.7元，較招股價15.36元飊逾8成，不計手續費，一手（1000股）帳面賺12,340元。

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【16：13】長建 （01038） 逆市升1.5%，為表現最好藍籌；申洲 （02313） 跌4.6%，藍籌最差。

【16：11】騰訊 （00700） 尾市倒跌，惟U盤再轉升，騰訊收報430.6元，升0.2%，成交143億元。滙豐 （00005） 跌1.8%，收報38.2元。

【16：10】恒生指數收報23829點，跌350點。國指收報9687點，跌148點。主板成交1187億元。

【16：00】恒生指數U盤前跌347點，報23832點。

【15：36】長建 （01038） 午後升1.6%。

【15：30】港股午後一度跌近400點，其後跌幅略為收窄，恒指尾市跌約310點，報23870點。

【15：15】騰訊 （00700） 倒跌低見426.6元後，再度回穩轉升，最新報429.8元，升近0.1%。

【15：00】內地股市向下，上證跌近1%；深證、創業板指分別跌1%。

【14：53】有線寬頻 （01097） 跌3.6。本地傳媒報道，有線寬頻旗下有線電視要求所有員工，於6月至11月期間每月放2日無薪假。

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【14：46】騰訊 （00700） 跌幅擴大至0.6%，低見427元，意味由高位回吐20元。

【14：42】騰訊 （00700） 升幅全消，一度低見429.4元，微輕下跌。

【14：20】大市跌穿24000點水平，反向ETF上升，FI二南方恒指 （07500） 升3.1%，報7.75元。

【14：09】阿里巴巴 （09988） 午後跌1%，低見194.2元跌穿今早低位。

【14：04】網上醫療股個別發展，阿里健康 （00241） 逆市升0.7%；平安好醫生 （01833） 跌4.5%，低見110.9元。

【14：02】騰訊 （00700） 升幅收窄至0.6%，報432.2元，友邦 （01299） 午後跌幅擴大至2.3%，低見66.75元；

【13：59】益華控股 （02213） 升6成，高見0.39元。集團公布與綠科科技 （00195） 主席兼控股股東古潤金訂立諒解備忘錄，古潤金可能認購該集團不少於擴大後股本60%的新股。

【13：49】內險股向下，其中國壽 （02628） 股價跌2.7%；平保 （02318） 跌1.7%。

【13：23】閱文 （00772） 午後升13.2%，破頂高見13.35元。

【13：04】騰訊 （00700） 股價午後升幅收窄至1.2%，最新報434.6元；滙豐 （00005） 跌1.2%。

【13：00】港股午後初段向下，恒指跌約300點，再跌穿23900點水平。

【12：47】恒指黑期跌約300點，報23875點。道指期貨跌21點，報23145點。

【12：05】申洲 （02313） 半日跌3.6%，藍籌中表現最差。

【12：02】騰訊 （00700） 破頂高見447元後升勢回順，半日升1.6%，中午收報436.6元，半日成交達88億元，為表現最好藍籌；滙豐 （00005） 跌1.2%，中午收報38.45元。

【12：00】恒生指數半日跌267點，中午收報23912點。國指中午收報9716點，跌118點，主板成交684億元。

【11：52】港股中午收市前跌約260點，於23900點水平。

【11：50】南航 （01055） 跌1.5%；東航 （00670） 跌3.6%；國航 （00753） 跌3.6%。國際航空運輸協會（IATA）預計，明年航空客運量將較新冠肺炎疫情爆發前的預測下跌最多4成，且客運量最早要到2023年才能恢復到疫情前的水平。

【航空告急】IATA料客運量最快2023年恢復正常水平 航空股全綫低迷

【11：43】憧憬內地旅遊復甦，同程藝龍 （00780） 股價造好，股價最新逆市升逾7%，高見13.06元。

同程藝龍逆市升8% 憧憬內地旅遊復甦

【11：34】港元上升，曾見7.7503，距離強方兌換保證水平僅差3點。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.5%；深證跌0.3%，創業板指跌0.2%。

【11：22】中芯 （00981） 績佳，股價升約一成，破頂高見18.94元。

【11：16】閱文 （00772） 升逾7%，高見40.8元。

【11：13】美團 （03690） 升幅擴大至3.1%，破頂高見122元，市值突破7000億，達7097億元。

【ATM股價】騰訊股價破頂美團市值突破7000億 阿里獨跌

【11：12】滙豐 （00005） 跌幅收窄至1%，港股跌約235點，報23945點。

【10：46】中芯 （00981） 升幅擴大至8.4%，破頂高見18.66元。

【10：39】啟德第2A區商業地，收4份標書均未達底價終告流標收場，地產股向下，恒地 （00012） 跌2.1%；新地 （00016） 跌1.5%；新世界 （00017） 跌1.6%；信置 （00083） 跌2.6%；長實 （01113） 跌2.2%。

【10：18】原油價格下跌，三桶油跌逾2%，中石油 （00857） 跌2.3%；中海油 （00883） 跌2.1%；中石化 （00386） 跌2.5%。

另外，F三星原油期 （03175） 跌1%；FGX原油 （03097） 跌1.1%。

【10：17】港股跌約350點，暫企23800點水平。

【10：07】美團 （03690） 股價逆市向上，美團升1.6%，見120元再創上市新高。

【09：48】受市況拖累，騰訊 （00700） 升幅收窄至不足1%，報433.4元。

【騰訊業績】中信証券︰持續看好遊戲業務 維持目標價480元

【09：46】濠賭股下跌，其中銀娛 （00027） 績後跌2.7%；金沙 （01928） 跌2.6%。銀娛昨收市後公布首季業績，期內淨收益為51億元，按年及按季均減少 61%； 經調整EBITDA為 2.83 億元，按年及按季均減少 93%。

銀娛首季淨收益跌61%至51億 經調整EBITDA急跌93%

【09：44】大市進一步向下，恒指跌幅擴大至逾300點，恒生指數最新報23850點，跌329點。滙豐 （00005） 跌幅擴大至近2%，低見38.05元。

【09：42】內地劣質奶粉事件於湖南省郴州市重現，飛鶴 （06186） 跌7%；蒙牛 （02319） 跌2.5%；澳優 （01717） 跌1.9%；H&H （01112） 跌0.6%。另一方面，現代牧業 （01117） 升1.1%；原生態牧業 （01431） 升5.4%。

【假奶粉】內地再爆「毒奶粉」事件 乳業股全綫下跌

【09：37】ATM 3股繼續阿里巴巴 （09988） 獨憔悴，阿里巴巴隨市跌0.7%，低見194.5元；騰訊 （00700） 績後破頂高見447元，早段升勢回順，最新報436.6元，升1.6%；美團 （09988） 升0.6%，高見119.8元

【09：35】港股低開142點後早段向下，大市跌近200點，恒指最新報23983點，跌196點，跌穿24000點水平。

【09：34】閱文 （00772） 逆市升0.9%。騰訊總裁劉熾平昨日在集團業績會稱，騰訊團隊接手閱文後，會繼續驅動閱文的核心價值，未來也會嘗試免費閱讀模式，冀達到平台作家及消費者的雙贏。

【閱文股價】騰訊劉熾平：閱文將探索免費閱讀模式 冀作家與消費者雙贏

【09：31】中興 （00763） 跌逾2%。美國總統特朗普宣布將去年5月簽署的一項行政命令延長一年，繼續禁止美國企業使用對國家安全構成風險的外國企業所生產的電信設備。

特朗普延長行政命令續封殺華為中興 中興低開逾1%

【09：28】中芯 （00981） 股價績後升4.2%，開報17.9元。中芯首季收入按年升35.3%，錄9.04億元美元，創歷來最高季度收入，純利亦較去年同期增長4.228倍，達6416.4萬美元。

【中芯業績】首季收入升逾3成創新高 管理層：將重啟成長並擬增加資本開支

【中芯股價】中芯業績有幾好？拆解中芯業績

【09：22】滙豐 （00005） 低開1%，開報38.5元；中移動 （00941） 跌0.4%，開報57.6元；港交所 （00388） 跌0.8%，開報252.6元；友邦 （01299） 挫2.6%，開報66.75元。

【09：20】恒生指數低開142點，開報24038點。騰訊 （00700） 股價績後造好，破頂高開3.4%，開報444元，成交10.6億元。

【09：16】人民幣兌美元中間價報7.0948，下調73點子。

【09：14】即月期指開報23941點，跌128點或0.5%。

【09：02】長江生命科技 （00775） 公布，旗下美國附屬公司Polynoma將在美國臨床腫瘤學會（ASCO）於5月29日至31日在網上舉行的ASCO20虛擬科學年會上，展示其基於黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究（Melanoma Antigen Vaccine Immunotherapy Study，為seviprotimut-L第三階段臨床研究）B1部分所得臨床數據而作出的最終分析。

長江生命科技︰將展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究臨床數據

【08：32】恒指黑期跌約140點，報24035點；道指期貨升44點，報23210點。

【08：20】騰訊 （00700） 首季業績勝預期，騰訊ADR折合報448.24元，大升18.64元或4.3%。

滙豐 （00005） ADR折合報38.29元，跌0.61元1.6%。

【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元 首季Non-IFRS盈利勝預期

【滙豐股價】金價3月急劇波動 滙豐一日損手近16億元

【08：05】今日共有2隻新股公布招股結果，沛嘉醫療 （09996） 每股定價15.36元，香港公開發售部分超額認購1183倍，1手中籤率8.5%，抽200手（200000股）始可穩中1手。

另外，建業地產 （00832） 旗下的物管公司建業新生活 （09983） 每股定價6.85元，香港公開發售超額認購141.52倍，1手中籤率25%。

【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍 抽200手始穩中1手（附分配結果）

【新股IPO】物管公司建業新生活超購141.52倍 1手中籤率25%（附分配結果）

【07：00】道指連續3日下跌，道指曾瀉近700點，最終收報23247點，挫516點或2.2%；標指收報2820點，跌50點或1.8%；納指收報8863點，跌139點或1.6%。

港股ADR收報24168點，跌11點。恒指夜期收報23848點，跌221點或0.9%，低水332點。

道指跌516點港股ADR跌11點 紐約期油跌1.9%

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責任編輯︰梁浩碩