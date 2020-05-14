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恒指黑期跌約140點道指期貨升44點　騰訊ADR升逾4%（不斷更新）

金融經濟 09:14 2020/05/14

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恒指黑期跌約140點道指期貨升44點　騰訊ADR升逾4%（不斷更新）

道指連續3日下跌，聯儲局主席鮑威爾表示經濟有顯著下行風險，加上多位知名投資者警告美股偏貴，道指挫516點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約11點，恒指料開報24168點。騰訊 （00700） 績勝預期，騰訊股價今早料再破頂。

【香港經濟】標普：本港評級下調風險急劇上升

滙豐環球資管：美國有機會陷入負利率　惟僅暫時性

【09：14】即月期指開報23941點，跌128點或0.5%。

【09：02】長江生命科技 （00775）  公布，旗下美國附屬公司Polynoma將在美國臨床腫瘤學會（ASCO）於5月29日至31日在網上舉行的ASCO20虛擬科學年會上，展示其基於黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究（Melanoma Antigen Vaccine Immunotherapy Study，為seviprotimut-L第三階段臨床研究）B1部分所得臨床數據而作出的最終分析。

長江生命科技︰將展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究臨床數據

【08：32】恒指黑期跌約140點，報24035點；道指期貨升44點，報23210點。

【08：20】騰訊 （00700） 首季業績勝預期，騰訊ADR折合報448.24元，大升18.64元或4.3%。

滙豐 （00005） ADR折合報38.29元，跌0.61元1.6%。

【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期

【滙豐股價】金價3月急劇波動　滙豐一日損手近16億元

【08：05】今日共有2隻新股公布招股結果，沛嘉醫療 （09996） 每股定價15.36元，香港公開發售部分超額認購1183倍，1手中籤率8.5%，抽200手（200000股）始可穩中1手。

另外，建業地產 （00832）  旗下的物管公司建業新生活 （09983） 每股定價6.85元，香港公開發售超額認購141.52倍，1手中籤率25%。

【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）

【新股IPO】物管公司建業新生活超購141.52倍　1手中籤率25%（附分配結果）

【07：00】道指連續3日下跌，道指曾瀉近700點，最終收報23247點，挫516點或2.2%；標指收報2820點，跌50點或1.8%；納指收報8863點，跌139點或1.6%。

港股ADR收報24168點，跌11點。恒指夜期收報23848點，跌221點或0.9%，低水332點。

道指跌516點港股ADR跌11點　紐約期油跌1.9%

【疫情焦點】全球累計逾442萬確診　美國確診逾143萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 長江生命科技（00775） 建業新生活（09983） 沛嘉醫療－B（09996） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 藍籌股 ADR 期貨 鮑威爾

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