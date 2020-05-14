▲ 道指跌516點港股ADR跌11點 紐約期油跌1.9%

道指跌516點

道指連續3日下跌，聯儲局主席鮑威爾表示經濟有顯著下行風險，加上多位知名投資者警告美股偏貴，道指曾瀉近700點，最終收報23247點，挫516點或2.2%；標指收報2820點，跌50點或1.8%；納指收報8863點，跌139點或1.6%。

港股ADR跌11點

港股ADR收報24168點，跌11點。恒指夜期收報23848點，跌221點或0.9%，低水332點。

紐約期油跌1.9%

原油價格下跌，受累鮑威爾指美國經濟可能需要一段長時間才復甦，即使美國原油存量意外回落，未對油價有明顯支持，紐約期油收報25.29美元，跌0.49美元或1.9%；布蘭特期油收報29.19美元，跌0.79美元或2.6%。

美滙指數升0.3%

鮑威爾重申聯儲局對負利率的看法並沒有改變，否定推行負利率的可能，美滙指數靠穩，報100.2，升0.3%。歐元兌美元報1.082；美元兌日圓報107.2。

美國10年期債息報0.654厘。

紐約期金升0.6%

金價上升，紐約期金收報1716.4美元，升9.6美元或0.6%，現貨金於1723美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩