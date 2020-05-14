【美股午市】特批有錢人唱淡美股牟利  道指續挫逾500點

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）憂慮疫情衝擊持續，經濟顯著下行 ，華爾街多位知名投資者也警告美股偏貴; 加上美國與加拿大磋商延長非必要的旅行禁令限期至6月21日，美股午市跌勢持續。美國總統特朗普在社交媒體貼文，質疑這些所謂「有錢人」(rich guys)唱淡股市，是想製造市場波動而謀取私利。

截至本港時間1時55分，道指報23227點，挫530點或2.2%；標普500指數報2811點，挫59點或2.1%；納指報8800點，挫202點或2.3%。

對沖基金Duquesne Capital創辦人Stanley Druckenmiller稱，美股的風險回報之差，可能是他一生之中所遇到的最差一次。知名投資者David Tepper表示，美股估值過高，是他歷來所見的第二高估值，僅次於1999年的水平。

特朗普則批評稱，當有錢人唱淡股市時，是在下大賭注；一旦股市下滑，這些人就會賺大錢。接着有錢人又會唱好股市，令市場回升，他們在賺錢的同時，又提升了個人曝光率。

另外，美國尋求盡早解封，重啟經濟活動。但美國傳媒取得白宮內部文件，顯示多個州的新增確診病例不跌反升，與特朗普稱疫情緩和的說法有所牴觸。

民主黨籍國會眾議院議長佩洛西認為，新冠肺炎疫情是前所未見的危機，民眾有必要獲得3萬億美元(23.4萬億港元)的新一輪抗疫紓困援助。她認為，盡快重啟經濟活動存在高風險，希望特朗普說出疫情真相。