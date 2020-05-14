【疫情焦點】美加旅遊禁令擬延至6月21日 世衛:抗疫路漫長

路透社引述消息人士指，因應新冠疫情持續蔓延，美國和加拿大政府有意延長非必要旅遊禁令，直至6月21日。

另一方面，世界衛生組織(WHO)專家認為，全球控制疫情的道路仍然漫長，新冠肺炎可能像愛滋病般，不會永遠消失。世衞緊急計劃主管Mike Ryan警告， 即使最終研發出疫苗，擔心病毒仍會不時冒現，要猜測疫情何時結束言之尚早。他促請各國付出更大努力應對疫情。

世衞總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)呼籲，每個人都要盡力阻止疫情擴散。

加拿大和美國自3月起，同意關閉邊境口岸，停止所有非必要旅遊，協議一度於4月18日經過延長後，預定5月21日屆滿。加拿大正尋求美方把限制措施再延長一個月。

報道引述加拿大政府消息稱，現時放寬限制為時尚早，又指與華府的磋商有正面進展。在華盛頓，一名美國官員確認，兩國已同意延長旅遊禁令一個月。

眼見美國疫情尚未緩和，加拿大總理杜魯多示意，不急於放寬封關措施，並將研究更嚴謹的口岸檢疫方案。

杜魯多近日多次被追問會否再一次延長協議，他表示：「我們將會非常小心處理任何開放予海外旅遊，包括美國。」

他強調，加拿大境內的病毒傳播一旦受控，接下來需要防範病例從境外傳入，亦是避免爆發第二波疫情的必須之舉。他同時警告，一旦有第二波疫情，程度可能較之前更嚴重。

