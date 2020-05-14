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【美股戰報】第二隻腳出現？　美股跌幅擴大至600點

環球政經 00:45 2020/05/14

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）今日出席彼得森國際經濟研究所的網上研討會時，一如市場所料，指現時沒有考慮考慮負利率政策，不過卻對疫情所致的經濟衰退感到悲觀，又指負責制訂政策的人需要更多「武器」來推動美國走出現時的經濟困局，形容現時美國正承受「文字也不能形容」的痛楚。

相關新聞: 【美股分析】三大風險遏升勢　美股終需回到地面

鮑威爾對經濟的言論拖累美股下市，早段道指跌幅更擴大至600點，惟現時跌幅已收窄至480點，報23279點，標指則跌49點或1.67%，報2820點，納指跌150點或1.65%，報8853點。過往幾周引領大市的科技股走低，微軟及Facebook同跌4%，Google母公司Alphabet跌2.4%，蘋果則跌2.3%。

相關新聞: 【美股分析】高盛舉6大因素睇淡　標指恐再挫至2400點

幾往數周，投資界一直討論美股何時調整，做出第二隻腳。當中高盛更指出疫情、經濟復甦需時、壞賬風險、股息下跌、美國大選以及地緣政局的六大風險，認為標指有機會跌至2400點，與現時相比仍有近15%跌幅。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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撰文 : 國際組

經濟衰退 經濟 美股 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國 Facebook Google

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