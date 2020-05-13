【滙豐不派息】許正宇：理解部分股東不滿　已促滙豐香港向集團反映關注

▲ 財經事務及庫務局長許正宇表示，金管局已要求滙豐香港子行將香港股東關注向集團反映，同時知會審慎監管局（PRA）有關意見。

滙豐 （00005） 4月初宣布暫停派息，財經事務及庫務局局長許正宇表示，金管局已要求滙豐香港子行將香港股東關注向集團反映，同時知會審慎監管局（PRA）有關意見，但由於滙豐屬英國註冊成立銀行，須受英倫銀行監管並遵照相關要求。

有議員就滙豐不派息，向許正宇查詢滙豐此舉有否違反相關規定，以及會否促論滙豐重新考慮其不派息決定。

許正宇書面回覆時指，上市公司的派息政策及安排乃公司董事會考慮一系列因素後所作出的商業決定，過去亦曾有香港上市公司作出取消派息決定，如中滔環保 （01363） 亦曾在2019年撤銷2018年的中期息，但每間公司的個別情況有異，不宜比較。一般而言，上市公司的派息安排應符合其註冊地的公司法及其公司章程的規定。

取消派息是否違規 難一概而論

而《證券及期貨條例》及《上市規則》則要求上市公司應及時公布，派發股息的資料及與股息安排相關的變動，以確保市場信息透明。取消派息有否違反相關規定須視乎個別情況而定，難以一概而論。

許正宇續指，理解滙豐決定對股東帶來一定影響，部分股東因而感到失望及不滿，但英國註冊成立的滙豐，必須受英倫銀行旗下的審慎監管局監管，並遵照相關的要求。

就香港而言，金管局已要求滙豐的香港子行將香港股東的關注向集團反映，同時金管局亦已在日常監管溝通中知會審慎監管局有關香港股東的意見。

許正宇：個別公司派息政策不影響香港競爭力

此外，證監會亦會按《證券及期貨條例》履行其法定監管職能。若發現有違反監管規定的情況，證監會會採取適當行動或作出適當評論或公布。



由於滙豐的股東來自不同司法管轄區，而且對股息的選擇（例如選擇收取現金股息或以股代息）不一，因此難以評估該公司取消派息對香港的經濟狀況及投資者信心的影響。但他相信，整體而言個別上市公司的派息政策及安排並不會影響香港證券市場的整體競爭力。

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