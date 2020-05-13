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【閱文股價】騰訊劉熾平：閱文將探索免費閱讀模式 冀作家與消費者雙贏

金融經濟 23:20 2020/05/13

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騰訊總裁劉熾平表示，騰訊團隊接手閱文後，將繼續驅動閱文的核心價值增長，並會探索免費閱讀模式。

騰訊 （00700） 旗下閱文 （00772） 早前管理團隊大換血，並引發「奴隸合同」風波。騰訊總裁劉熾平在集團業績會回應稱，集團數字娛樂戰略一貫保持一致，騰訊團隊接手閱文後，會繼續驅動閱文的核心價值，未來也會嘗試免費閱讀模式，冀達到平台作家及消費者的雙贏。

閱文創辦團隊吳文輝、梁曉東等人早前宣布離任，由騰訊副總裁程武、騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠團隊接手閱文，惟隨後爆出平台作家合同風波，部分作家抗議閱文剝削其利益。

【騰訊閱文】騰訊閱文「霸權合同」惹爭議　內地作者發起「五五斷更節」維權

劉熾平表示，騰訊數字娛樂業務是集團業務重要部分，主要聚焦高質、以IP（知識版權）為主的內容，閱文創始團隊在多年前創立公司，最終選擇將閱文交由騰訊接手，形容交接「順利」（smooth）。

劉熾平又稱，騰訊團隊接手後將繼續致力於提高平台作家作品的價值，幫助他們獲取更多用戶，同時將頭部IP變現，包括改編成影視作品、遊戲等。他指，未來也會在現有付費閱讀基礎上，探索免費閱讀模式，但會經過作家同意，希望為作品帶來更多讀者及附加值，消費者也將有更多選擇，而達到平台作家和消費者的雙贏。

閱文今日收報37.95元，升2.6%，成交3.2億元。

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香港股票 騰訊控股（00700） 閱文集團（00772）

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