【騰訊業績】騰訊劉熾平：用戶時長5月回落正常 騰訊ADR仍升5.9%

▲ 騰訊總裁劉熾平表示，遊戲、視頻、互聯網服務等用戶市場4月已開始回落，5月已完全回落至正常水平。

騰訊 （00700） 交出超越市場預期首季成績表，帶動其於美國上市的預託證券（ADR）折算曾報454元，較本港收市價高24.4元或5.8%。不過，騰訊總裁劉熾平在績後的分析員會議展望保守，疫情期間遊戲、視頻、互聯網服務等產品用戶時長明顯增長，但4月以來已見回落，尤其是五一假期後已完成回落至正常水平。

劉熾平表示，新冠肺炎疫情為行業帶來結構性增長機會，商家意識到通過網絡觸及消費者的重要性，尤其是在綫下門店關閉的時候，微信小程序將成為商家的重要工具。此外，愈來愈多企業將加大遙距辦公的基建投資，尤其是綫上教育、綫上醫療等領域。

騰訊披露，上季微信小程序的日活躍賬戶數超過4億。劉熾平認為，騰訊未來需要打造更強大的小程序生態，即使小程序未必帶來即時變現利益，但長遠將有利於騰訊的支付、廣告等業務，因商家為吸引更多新客會使用騰訊的廣告服務，同時也將利好騰訊的雲服務，尤其是SaaS（軟件即服務）服務可助商家與消費者建立更緊密的聯繫。

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記者：陳健婷