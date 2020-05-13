【放寬限聚令】支援不足　行業自救　RMG拳館推「外賣教練」保生計 

過去一年香港經歷了前所未有的困境，先是去年下半年的社會運動，再到今年初爆發的新冠肺炎疫情，令香港今年首季GDP跌8.9%。同時，3月政府推出限聚令，限制市民聚餐人數，且強制健身中心、拳館等停業，令多個行業雪上加霜。歷時40多日，拳館終於在周五（8日）重開，但這並未緩解業界對前景的憂慮。有「拳后教 父」之稱、RMG Muaythai & Fitness Gym總教練柯尊鼎（Ray）認為，那個影響若非業界是不會理解的，停業40多日，根本是毁滅性打擊，料要七八個月才能復元；而停業期間為解決燃眉之急，推出「外賣教練」服務，以保員工生計。



經濟何時才能「止蝕」回 穩難以預計，不過維期 40多日的限聚令終於在周五（8日）鬆綁，拳館得以重開，在復業前一天拳館內部都進行消毒做好準備。然而，外界以為已雨過天晴，但實 際上陰霾仍揮之不去。柯尊鼎表 示，在停業期間已有約30間拳館結業，即使現在重開，也不如外界所想，學生自然會回來上堂。「好多人以為拳館復開，學生就會回來，但現實不是這樣，因為人會有惰性，不會重開就立即回來，加上有些人失業，收入減少，都令他們減退重上拳館的意欲。如果不在業界是不會估計得到其影響，這是一個毁滅性的打擊。」Ray師傅說得有點激動。

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四五成拳館將倒閉 事實上，停業40幾天並不是單 純關門再等開門這樣簡單，Ray師傅估計，這場疫情會令拳館現倒閉潮，且都是些大中型的拳館，市場普遍想法是，會出現一個「汰弱留強」的局面。但原來這個只是常人一般的想法，對業界卻不是 這樣。Ray師傅解釋︰「政府提供的 抗疫基金補貼只得10萬元，如果是一間每月只需交1.5萬至2萬元租金的拳館，足夠交5個月租，但是像我們這些交十幾萬租一個月的拳館，連 交一個月租都不夠。我每個月的租金、燈油火蠟和出糧已經30多萬元，所以去到最後，我無收入，可能 捱不到5個月，但那些規模較小的拳館，卻可以捱到5個月，最後，只會倒過來，我們這些有一定規模，用心經營的拳館會被迫結業，學生就會流入那些較小規模的拳館，因為他們的壓力相對低好多，而這是一個不正常的經濟模式的變化。」



政府支持並不足夠令他最不憤的，是現在根本不是拳館自身經營不善，而是大環境問題，「政府要求我們停業，卻根本無為業界諗過，起碼要賠償給我們，但現在發放的10萬元津貼，我連交租都不夠。」政府雖在第二輪防疫抗疫基金中，向健身中心營運者發放一次性10萬元津貼，以及向每名體育總會及體育機構的註冊教練提供一次過7,500元補助金，惟根本未能真正解決到業界的困境。故Ray師傅認為應該根據拳館的規模去賠償，最少28萬，最多200萬，主要用作3個月的租金，和支付員工平均應得的八成薪 金。Ray師傅直轟政府根本不欲幫助業界，於是他挺身而出，跟同業組成健身搏擊運動業界大聯盟，並擔任召集人角色，決定站出來為業界發聲，過去已數次聯同業界跟政府洽談，提出訴求，可惜都未能得到政府回應。也難怪他們直斥不公，眼見零售業不受限聚令影響，飲食業在限聚令下反而不用停業，且獲得更高的賠償額，這些都令Ray師傅覺得政府的漠視，根本不想與他們溝通，甚至不重視體育界。「或者因為健身行業在早十年 前，被幾間大型健身中心拖累，令人覺得這行業很賺錢，一個月做幾千萬元生意，而且很多是騙人的，又或一些小拳館環境衛生欠佳，但他們不知道，其實現在業界發展已很成熟，縱然過去是有個別的害群之馬，但不應該一竹竿打一船人。」

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不夠交租 但求生活



政府懶理，Ray師傅惟有自救，疫情期間推出了「外賣教練」服務，以1 個教練對3個學員，每堂合共750元，在公園進行操練。不過他大多分配給拳館教練去做，「我會分好大比例的收入給他們，因為我分多了錢也不夠交租，現在我只想保就業，讓他們可以賺到生活費。」雖已復業，惟Ray師傅對前景已感到心灰意冷，甚至揚言︰「若再這樣下去，我的拳館可能也捱不過3個月。因為當刻連想掙扎的機會都沒有，我無信心在未來四、五個月可以吸納足夠客人回來，以維持拳館現有規模的營運，好大機會我會打回原形，結束這間拳館，再找一些兩三萬租金的地方開間細拳館。」Ray師傅雖感無奈，但也看到當中他的那份堅持。「在我這種規模的拳館裏，是非常少數全資而 沒有其他投資者入股的，過去都有人找過我想投資，但我不想因別人投資而破壞了個人的理念，我有自己一套教拳的理念，所以情願少賺一點。」雖說得輕鬆，但這一切都是他多年來的心血，談何容易！

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