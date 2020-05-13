  • 26°C
香港時間 : 2020513日 (三) 22:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【放寬限聚令】支援不足　行業自救　RMG拳館推「外賣教練」保生計 

理財智慧 22:15 2020/05/13

分享：

過去一年香港經歷了前所未有的困境，先是去年下半年的社會運動，再到今年初爆發的新冠肺炎疫情，令香港今年首季GDP跌8.9%。同時，3月政府推出限聚令，限制市民聚餐人數，且強制健身中心、拳館等停業，令多個行業雪上加霜。歷時40多日，拳館終於在周五（8日）重開，但這並未緩解業界對前景的憂慮。有「拳后教 父」之稱、RMG Muaythai & Fitness Gym總教練柯尊鼎（Ray）認為，那個影響若非業界是不會理解的，停業40多日，根本是毁滅性打擊，料要七八個月才能復元；而停業期間為解決燃眉之急，推出「外賣教練」服務，以保員工生計。


經濟何時才能「止蝕」回 穩難以預計，不過維期 40多日的限聚令終於在周五（8日）鬆綁，拳館得以重開，在復業前一天拳館內部都進行消毒做好準備。然而，外界以為已雨過天晴，但實 際上陰霾仍揮之不去。柯尊鼎表 示，在停業期間已有約30間拳館結業，即使現在重開，也不如外界所想，學生自然會回來上堂。「好多人以為拳館復開，學生就會回來，但現實不是這樣，因為人會有惰性，不會重開就立即回來，加上有些人失業，收入減少，都令他們減退重上拳館的意欲。如果不在業界是不會估計得到其影響，這是一個毁滅性的打擊。」Ray師傅說得有點激動。

相關新聞 【放寬限聚令】（有片睇！）拳館明日重開 惟短期難復元


四五成拳館將倒閉 事實上，停業40幾天並不是單 純關門再等開門這樣簡單，Ray師傅估計，這場疫情會令拳館現倒閉潮，且都是些大中型的拳館，市場普遍想法是，會出現一個「汰弱留強」的局面。但原來這個只是常人一般的想法，對業界卻不是 這樣。Ray師傅解釋︰「政府提供的 抗疫基金補貼只得10萬元，如果是一間每月只需交1.5萬至2萬元租金的拳館，足夠交5個月租，但是像我們這些交十幾萬租一個月的拳館，連 交一個月租都不夠。我每個月的租金、燈油火蠟和出糧已經30多萬元，所以去到最後，我無收入，可能 捱不到5個月，但那些規模較小的拳館，卻可以捱到5個月，最後，只會倒過來，我們這些有一定規模，用心經營的拳館會被迫結業，學生就會流入那些較小規模的拳館，因為他們的壓力相對低好多，而這是一個不正常的經濟模式的變化。」


政府支持並不足夠令他最不憤的，是現在根本不是拳館自身經營不善，而是大環境問題，「政府要求我們停業，卻根本無為業界諗過，起碼要賠償給我們，但現在發放的10萬元津貼，我連交租都不夠。」政府雖在第二輪防疫抗疫基金中，向健身中心營運者發放一次性10萬元津貼，以及向每名體育總會及體育機構的註冊教練提供一次過7,500元補助金，惟根本未能真正解決到業界的困境。故Ray師傅認為應該根據拳館的規模去賠償，最少28萬，最多200萬，主要用作3個月的租金，和支付員工平均應得的八成薪 金。Ray師傅直轟政府根本不欲幫助業界，於是他挺身而出，跟同業組成健身搏擊運動業界大聯盟，並擔任召集人角色，決定站出來為業界發聲，過去已數次聯同業界跟政府洽談，提出訴求，可惜都未能得到政府回應。也難怪他們直斥不公，眼見零售業不受限聚令影響，飲食業在限聚令下反而不用停業，且獲得更高的賠償額，這些都令Ray師傅覺得政府的漠視，根本不想與他們溝通，甚至不重視體育界。「或者因為健身行業在早十年 前，被幾間大型健身中心拖累，令人覺得這行業很賺錢，一個月做幾千萬元生意，而且很多是騙人的，又或一些小拳館環境衛生欠佳，但他們不知道，其實現在業界發展已很成熟，縱然過去是有個別的害群之馬，但不應該一竹竿打一船人。」

相關新聞　【放寬限聚令】（有片睇！）拳館推「外賣教練」自救保就業


不夠交租　但求生活 


政府懶理，Ray師傅惟有自救，疫情期間推出了「外賣教練」服務，以1 個教練對3個學員，每堂合共750元，在公園進行操練。不過他大多分配給拳館教練去做，「我會分好大比例的收入給他們，因為我分多了錢也不夠交租，現在我只想保就業，讓他們可以賺到生活費。」雖已復業，惟Ray師傅對前景已感到心灰意冷，甚至揚言︰「若再這樣下去，我的拳館可能也捱不過3個月。因為當刻連想掙扎的機會都沒有，我無信心在未來四、五個月可以吸納足夠客人回來，以維持拳館現有規模的營運，好大機會我會打回原形，結束這間拳館，再找一些兩三萬租金的地方開間細拳館。」Ray師傅雖感無奈，但也看到當中他的那份堅持。「在我這種規模的拳館裏，是非常少數全資而 沒有其他投資者入股的，過去都有人找過我想投資，但我不想因別人投資而破壞了個人的理念，我有自己一套教拳的理念，所以情願少賺一點。」雖說得輕鬆，但這一切都是他多年來的心血，談何容易！

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 張以正

疫情 運動 限聚令 泰拳

下一篇文章

【騰訊業績】早沽騰訊揼心口　呢間公司半年賺少6500萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【雪中送炭】第三大股東卡塔爾航空　願意向國泰注資
【雪中送炭】第三大股東卡塔爾航空　願意向國泰注資
【股樓專欄】「大劈價」新聞全消失
【股樓專欄】「大劈價」新聞全消失
【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水　13日後染病亡
【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水　13日後染病亡
【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700
【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700
【香港科研】港大研史上最強「超級鋼」　成本比航天鋼材便宜8成！
【香港科研】港大研史上最強「超級鋼」　成本比航天鋼材便宜8成！