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【美股戰報】鮑威爾：不考慮負利率政策　美股低開200點

環球政經 21:40 2020/05/13

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美國總統特朗普（Donald Trump）昨日於Twitter發帖文指，考慮到其他國家實行負利率，聯儲局也應採取負利率。「只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個『禮物』，將是一個巨大的數字。」

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不過，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）今日出席彼得森國際經濟研究所的網上研討會時指，聯儲局現時沒有考慮負利率政策，又指負責制訂政策的人需要更多「武器」來推動美國走出現時的經濟困局，形容現時美國正承受「文字也不能形容」的痛楚。

鮑威爾在網上研討會中，沒有指明應該用甚麼「武器」應對現時的經濟困境，但他指今次經濟衰退與以往衰退不同，國會（聯邦政府）應比聯儲局推出更多措施應對。鮑威爾對美國經濟的悲觀言論，令美股開市小幅低開，道指暫時跌200點或0.91%，報23621點；標普500指數跌5.3點或0.19%，報2864點，納指則跌10點或0.14%，報8985點。

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中概股繼續走高，當中京東旗下京東到家準備在納斯達克交易所上市，消息刺激京東股價升近3%，BiliBili亦升3.35%，股價至反彈至接近疫情前30.5美元的高位。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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撰文 : 國際組

疫情 經濟衰退 經濟 美股 鮑威爾 特朗普 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數

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