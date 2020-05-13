【一文業績】一文看清企業業績　騰訊首季業績勝預期

▲ 陸續有公司公布首季業績。

除了今日投資界全城聚焦重磅股騰訊 （00700） 首季業績外，亦有部分公司陸續公布首季業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為5月13日（周三）公布的企業營運數據/業績：

騰訊

騰訊公佈首季度業績，上季收入按年增長26%至1080.6億元（人民幣，下同），Non-IFRS（非國際財務報告準則）盈利按年升29%至270.8億元，均勝市場預期。騰訊業績理想，其於歐洲法蘭克福證券交易所的預託證券，折合高見440元以上。

騰訊首季Non-IFRS盈利升29% 勝預期 歐洲股價見440元（不斷更新）

德昌電機

德昌電機 （00179） 公布去年全年業績，受到疫情影響，截至3月底公司去年度業績由盈轉虧，虧損錄4.94億美元（38.5億港元）；2019年同期，盈利錄2.81億美元。不派末期息。每股虧損55.84仙。

德昌電機全年轉蝕38.5億 不派末期息

卜蜂國際

卜蜂國際 （00043） 公布，今年首季收入按年增23.8%至19.4億美元，純利按年增2.2倍至1.3億美元。為標注卜蜂於中國發展40週年，宣布向通股股東及可換股優先股股東派發特別股息每股0.008港元。

卜蜂國際首季多賺2.2倍 派特別息0.008元

中芯國際

中芯國際 （00981） 收市後公布業績，純利跌27.7%至6416.4萬美元，不過作為新經濟股，市場看重的是銷售額（即收入）、毛利及毛利率等的營運指標。中芯銷售額9億美元，按季增7.8%，按年增35.3%，中芯稱，銷售額增加是因為晶圓付運量增加所致。

中芯業績有幾好？拆解中芯業績

越南製造加工出口

越南製造加工出口 （00422） 公布今年首季未經審核業績，虧損收窄至305萬美元（約2379萬港元），去年同期虧損錄375.7萬美元（約2930萬港元）。

期內，收入按年跌11%至1631萬美元（約1.27億港元）。

通告

陽光油砂

陽光油砂 （02012） 公布今年首季業績，扣除非經常性匯兌影響，虧損按年減少50.7%至1,510萬（加元，下同）（約8350萬港元）；去年同期虧損錄3060萬元。

通告

責任編輯：謝卓榮