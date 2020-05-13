【美股開市】道指曾挫近300點 鮑威爾：看見顯著下行風險

新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，可能要用「額外武器」助美國走出經濟泥沼，美國才可能擺脫2000萬人失業的痛苦局面。鮑威爾又提到，看見顯著下行風險。言論刺激美股升幅盡消，道指周三開市一度跌近300點，最多挫292點，報23472點。

鮑威爾預期美國在最壞情況，將面臨長期的增長放緩和收入停滯，強調局方會竭盡所能穩定經濟和金融市場，但他示意未來能夠作出最大幫助的是國會，，他稱，即使額外的財政支援措施可能相當昂貴，但如果能夠避免長期的經濟損害，並讓美國迎來更強勁復甦，也是值得，並促請國會盡可能通過財政政策。他指，財政和貨幣措施均具有重大力量，強調要確保今次經濟下行不會失控。

聯儲局現已把基準利率降至接近零，並制定多項貸款和流動性方案，國會也撥出近3萬億美元的紓困資金，並正著手籌備下一輪方案。

鮑威爾表示，即使經濟反應及時且適當，但考慮面前的高度不確定性及顯著下行風險，尚有更多事情要做。他又提到，經濟復甦很大程度取決於多個關於新冠肺炎疫情的問題，例如治療需時多久、結束社交隔離能否觸發新一波疫情、以及何時能夠恢復消費者和企業信心。

鮑威爾的言論加劇市場對於美國經濟前景的憂慮，拖累美股急挫，道指30隻成分股幾乎全線向下。

對於近日總統特朗普再度倡議的負利率措施，鮑威爾直言，負利率並非局方現時考慮的貨幣政策工具，重申公開市場委員會成員對負利率的看法未變。美元跌幅收窄，美匯指數挫0.1%，報99.83。

鮑威爾稱美國經濟前景面臨高度不確定性，市場風險胃納收窄，美債價升息跌，10年美債息跌近1點，報0.6573厘。

另外，美國4月份生產物價指數（PPI）按月跌1.3%，跌幅大於市場預期的0.5%和3月的0.2%；按年跌1.2%，是2015年11月以來最大按年跌幅，遜市場預期的下跌0.2%，也差過3月的上升0.7%。

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責任編輯：鄧燕君