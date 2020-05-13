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小米推出多款電腦屏幕　預計將於6月上市

科技 21:30 2020/05/13

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根據最新流出的小米內部通告顯示，小米和紅米將會在 6月起陸續推出各類電腦屏幕產品，正式進軍電腦螢幕市場。

每當我們提到小米和紅米，相信很多人就會馬上聯想到手機、筆電或智能穿戴產品。小米電腦屏幕產品你又有沒有聽說過？有大陸傳媒就指，小米將正式進軍電腦螢幕市場，並會在短期內推出全新電腦屏幕產品系列。

根據最新流出的小米內部通告顯示，小米和紅米將會在 6月起陸續推出各類電腦屏幕產品，這是繼去年11 月小米曲面顯示器推出後，小米再次染指電腦顯示屏市場，而今次副線品牌紅米亦會加入。

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小米和紅米的電腦屏幕產品，其市場定位應該跟智能手機大致相同。根據流出的內部文件，6月上市的紅米將會走廉價路線，採用23.8 吋普通電腦屏幕，而定價只是在人民幣600元（約港幣656元）以下。文件中還提到，紅米品牌還會有 27 吋普通屏幕、23.8吋和27 吋電競屏幕，雖然暫時還未確定上市時間，但小米內部計劃會在今年內推出。

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至於小米，其電腦屏幕產品走相對高階路線，並會在7月、9月和11月，分別推出27 吋、24.5吋電競屏幕和29吋或27吋4K電腦屏幕。不過，由於文件只顯示出上市時間表，當中的產品規格和機身設計等資訊則仍無從得知。

責任編輯：施雯雯

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