OPPO承認快速充電　易縮短手機電池壽命

▲ 有消息指，這些快充技術雖然方便快捷，但卻可能造成手機電池過度損耗，除了容易令手機電池的壽命縮短，甚至也可能造成手機過熱。

手機電池的待機時間和容量已逐漸成為消費者選擇智能手機的重要條件，現時不少內地手機品牌都積極研發自家快速充電技術，但到底充電是不是愈快愈好？

以OPPO為例，其AirVOOC 無線快充技術功率高達40W，而SuperVOOC 2.0有線快充更可達65W。有消息指，這些快充技術雖然方便快捷，但卻可能造成手機電池過度損耗，除了容易令手機電池的壽命縮短，甚至也可能造成手機過熱。

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據網站AnandTech指，OPPO已向他們確認，快速充電不利於長期電池壽命。網民Andrei F.在Twitter發帖文指，在相同的充電循環下，40W無線快速充電會將電池容量降低至70%，而15W快速充電則只會使電池容量降低到90%。

▲ 據網站AnandTech指，OPPO已向他們確認，快速充電不利於長期電池壽命。（網站截圖）

外國網站Android Community表示，這就是Apple、Samsung等品牌不會以快速充電技術作招徠的原因，他們一般都會限制快速充電速度在18W和 25W之間。而且那些願意為用戶提供較長產品支援期的品牌，因為明知充電速度愈快，愈影響電池的壽命，所以都不會吹噓快速充電技術。

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相信傾向使用手機2至4年的消費者會優先考慮電池壽命多於其快速充電的功能，至於使用一年左右就會換機的，可能就不會察覺到電池老化的情況。

責任編輯：施雯雯