【人民幣】人行在港推央票 票息或失守兩厘？

▲ 人民銀行將於明天來港推售央行票據，市料在過去一年半累計吸金2400億元，凸顯人債的吸引力。

人行將於明天（5月14日）在港標售央行票據，總額300億元（人民幣，下同）；專家預計必獲足額認購，令人行自2018年底開始透過金管局推售央票至今，累計吸資總額共達2,400億元。

人行即將向機構大戶及央行等推售的3個月期央票，涉資200億元；餘下100億元則為一年期。而渣打、星展及上商的3名專家，不約而同齊估計，這兩個期限的長短期票據，兩者的中標息率皆會跌穿兩厘的心理大關，或創有紀錄以來的新低，主因是反映內地出重拳連番放水，又不斷降準及變相減息，推低拆息的影響所致。

渣打及上商 齊料央票中標息率失守兩厘

星展香港高級經濟師周洪禮預料，本周五（15日）內地再向公開市場操作出招，下調中期借貸便利（MLF）10個基點；及至下周三（20日）同樣調低貸款市場報價利率（LPR），冀在半年結前鬆銀根兼改善流動性。

事實上，人行早於上月已雙招齊發，包括4月7日把超額存款準備金利率，從0.72厘下調至0.35厘，減幅高達0.37厘。而且，於4月10日下調各期限常備借貸便利（SLF）利率30點子，SLF利率被視為利率走廊上限。

不過，周洪禮表示，市傳特朗普向聯儲局施壓採負利率，以便疫市救經濟，市場押注明年初美息罕現負值。再者，包括德國等歐日債更陷負息，相比人民幣債券，若有一厘或以上的回報，始終具息差優勢，對機構投資者有一定吸引力。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔說，暫不會對央票的票面息率作預測，但參考在岸市場的同類債券，現時同樣幾近零風險的財政部國債，票息低見約1厘，由此推論，境外人債的票息可能失守兩厘，或創低紀錄。

劉潔補充，中期借貸便利（MLF）於本月暫料維持不變，靜待兩會是否對今年不設經濟增長指標等財政政策，惟在全球零息的大環境下，海外不少債券更是負息；反觀境外人債回報超逾一厘或以上，故料300億元的央票必會獲足額認購。

上商研究部主管林俊泓指，參考央票的二手市場，現時3個月的票息約1.55厘；一年為1.65厘。料快將推的兩期限央票，票息介乎1.6厘到1.7厘。

再綜觀市面低風險的定期存款，本來3個月期冠全城的息率有兩厘，但今天（5月13日）工銀亞洲減0.15厘後，新息率僅得1.85厘；令信銀國際及富邦的1.9厘已變同期的「高息王」（見表）。而一年期則以信銀國際的2.3厘居首。

此外，過往人行在港推央票，基於抽資效應動輒扯升拆息；但星展的周洪禮以目前跨境兩地鬥採寬鬆的措施，料港銀亦毋須逆市加存息，相反大趨勢是向下。

今年2月人行已透過金管局投標300億元央票，當中3個月期的票息為2.55厘，一年亦有2.6厘；但已較過往的中標息率低約0.3厘。

此外，瑞銀財富管理今天下調人民幣預測，因自3月中人幣失守7關口後，中美關係繃緊更引發離岸價於上周短暫觸及7.15低位。由於兩國貿易風險升溫，遂調低人幣於9月及12月底的預測，由原來的6.8及6.7，分別降至7.0及6.8。

若以9月底人幣目標價僅險守七算關，較現滙今天報7.0937，呈約1.3%的潛在貶幅；可是，再按上商的林俊泓預計，3個月的央票票息介乎1.6厘到1.7厘，由此推論，足以抵償滙價貶值。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪