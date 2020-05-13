【謠言闢上闢】為美國晶片代工禁令闢謠？中信証券澄清：並未接受任何媒體採訪

▲ 內媒《科創板日報》引述供應鏈消息指，有美國製造商已要中芯等公司不得使用美國設備代工生產軍用晶片

美國早前把對華為發出的臨時出口許可延長至5月15日（周五），意味再提供多1個月半月寬限期。隨著寬限期漸漸迫近，內媒《科創板日報》引述供應鏈消息指，有美國製造商已要求中資晶片股龍頭中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347） 等公司不得使用美國設備代工生產軍用晶片。同時有報道稱中信証券 （06030） 曾向有關公司求證。值得注意是，中信証券其後澄清，明言並未接受任何媒體採訪。

據《科創板日報》所述，美國晶片設備製造商泛林半導體（美：LRCX）、應用材料（美：AMAT）已要求內地從事「軍民融合」，或為軍方供應晶片的企業，如中芯和華虹半導體等，不得使用美國清單廠的晶片設備代工生產軍用晶片，無限追溯機制將會生效。

有內媒報道其後更指，中信証券已稱向中芯和華虹半導體求證，後兩者稱未收到類似文件，該行認為有關美方禁令的報道不準確。可是，有關中信証券的評論刊登後，中信証券午前澄清，說並未接受任何媒體採訪，相關報道和中信証券研究部觀點無關。

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