【疫市營商】港產手機鏡頭品牌　「疫」市轉型售賣護目鏡成功自救

▲ FusionLens首席市場主任柯昕晴指，當時轉型除了為「自救」外，亦希望為社會解困，故最終決定將業務暫轉為採購及出售護目鏡。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫下，市民消費力減弱，除了防護及民生用品外，許多零售產品均滯銷。在「疫」市下，港產手機鏡頭品牌FusionLens將業務轉型，投資6位數金額，轉移採購及銷售護目鏡，並藉網上營銷方式吸引本港及海外醫院、餐飲業和消費者青睞。公司憑靈活變通之業務調整策略，至今已達收支平衡。

FusionLens所銷售之手機廣角鏡頭，均是自家研發及生產，目標客源主要為旅遊者。但隨着疫情爆發，其產品之銷量放緩，令業者於1月份萌生轉型之念頭。FusionLens首席市場主任柯昕晴指，當時轉型除了為「自救」外，亦希望為社會解困，故最終決定將業務暫轉為採購及出售護目鏡。她透露，由於最初未能成功在香港尋找代理商入貨，故轉與台灣生產商洽商，然而，當時中國對有關產品的需求龐大，作為小型公司欲採購少量貨源亦甚為困難，故整個籌備過程用上約一個月時間才預售。

▲ FusionLens將業務由銷售手機相機配件，轉移用六位數投資從台灣等海外市場採購經認證的防護眼鏡，然後出售給香港、加拿大和美國的醫院、餐飲業和消費者。（FusionLens網站圖片）

公司成立至今，主要透過其自家網站及Facebook專頁推銷產品。不過，疫後愈來愈多企業亦轉戰網上營銷，問及有何突圍方法，柯認為主要取決於內容（content）。她解釋，由於客人未能透過網上營銷方式接觸產品，故需要為他們提供詳細之產品內容，且不繼更新內容，如FusionLens則會投放很多資源於拍攝產品相片，兼會頻頻拍片逐一介紹每款護目鏡之功能及特性等。與此同時，品牌亦有將產品上架電商平台Amazon銷售，另亦投放資源進行廣告宣傳，她坦言「實際上，產品價格的四分一之均用於廣告宣傳」。

▲ FusionLens認為網上營銷的成功之道取決於內容，故品牌花不少心思於拍攝產品圖片，以及拍片介紹每款護目鏡之功能及特性。（FusionLens網站截圖）

透過網上營銷，其護目鏡由2月預售至今已售出過萬副， 當中8成為零售客戶；除了本地市場外，目前海外銷售佔比正更擴大至6至7成。不過，疫情消退後，護目鏡之需求極有可能回落，問及公司未來發展計劃時，她稱，會視乎市場需求決定是否繼續銷售護目鏡，屆時市民恢復出遊時，亦將會重啟本業，繼續研發及生產手機配件。

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記者 :蘇穎琪