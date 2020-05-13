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【美股分析】雲計算顛覆傳統   「疫」市部署雲概念ETF  

環球政經 21:45 2020/05/13

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年初突如其來的一場新冠肺炎疫情改變了人們的工作和生活方式：在家辦公成為新常態；平日增加網上定外賣；增加網上訂購的次數，即使疫情將會過去，這個世界恐怕也難回到過去。而這一切都有賴於雲端技術的支持。

無論是從疫情期間，還是長遠來看，雲端企業都將會是股市中的大贏家，投資者又如何參與其中？從地域來看，美國是雲端技術的發源地，Amazon AWS、微軟Azure等大型雲服務都來自於此；同時內地的雲端技術亦在快速發展，阿里巴巴（09988）旗下的阿里雲已經成為亞洲第一、世界第三的軟件雲服務商。而以下三隻ETF，可以令投資接觸到多地的雲企：

1.Global X Cloud Computing ETF（CLOU）

此ETF於去年4月發行，成立僅13個月，不過卻管理約5.6億美元，近一周回報就有7.52%回報，年初以來回報達19.1%。根據公開資料顯示，其基準指數中納入的企業，必須有至少一半營業收入來自云計算相關業務，持倉包括Twilio（TWLO）、 Everbridge（EVBG）、Zoom（ZM）等從事雲計算相關的公司。

2.First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）

SKYY回報則略遜於上述提到的CLOU，年初以來錄得8.6%的增長，不過基金規模達33.5億美元，幾乎是CLOU的6倍，單是上月就吸引了5.9億美元的資金流入。觀其持倉，耳熟能詳的Amazon（AMZN）、Microsoft（MSFT）、Google母公司Alphabet（GOOGL）、阿里巴巴旗下阿里雲等皆在其中。與CLOU的持倉相比較，這些企業除了是雲計算大廠外，亦是赫赫有名的科技巨擘，能夠受惠於其他業務的發展。

3.GX中國雲算（02826）

上述兩隻ETF主要投資的企業，主要業務分布在北美地區，而未來資產旗下的GX中國雲算（02826）則幫助投資者補充中國雲概念股的投資。基金集中投資在中國經營雲端業務的公司，包括20隻股份，當中投資者熟悉的有恒生電子、金蝶國際（00268）、萬國數據( GDS)等，受惠於投資者追捧雲概念，基金年初至今回報高達33.1%。

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撰文 : 國際組

疫情 美股 ETF 雲端 金蝶國際（00268） GX中國雲算（02826） 美國 Alphabet 阿里巴巴 Amazon

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