【技術分析】騰訊530元？

大行對騰訊（00700）最牛的上升目標價為530元,700可乘靚靚業績，於中短期升抵嗎？

單看700周三公布的首季業績，無論收入、純利都勝預期，其中手遊業務更是遠勝預期，似有利股價進逼上述目標價。

加上，騰訊周綫圖突破扇形走勢，利好；日綫圖亦升穿不算太標準的頭肩底頸綫，量度升幅恰恰為520元左右；換言之，業績、技術走勢似有利700向最牛預測邁進。

惟鑑於美國科技股周二乍現調整勢頭，其中納指呈利淡的「穿頭破腳」，對同屬科技股的700帶來壓力。與此同時，騰訊股價於業績前已率先顯著造好，不少投資者更大手吸納主要用作看好的騰訊認購期權，顯示不少市場人士似偷步反映騰訊成績表亮麗的利好因素。

有見及此，騰訊業績雖佳，但投資者卻要慎防700明早高走後，出現趁好消息出貨，股價因而回試頭肩底頸綫支持420元。700一鼓作氣，勇闖500元，以至530元的可能性反而較低。

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