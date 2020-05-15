【周末好去處】戲院重開　最平33元睇戲！　各大院綫優惠一覽

戲院上周五(8日)重開，受疫情影響，各大院綫都要絞盡腦汁吸客，推出多項優惠， 最平33元就可以睇戲。如果「戲癮」發作，要留意衛生睇得安心之餘，不妨留意最新優惠，睇得開心又精明！

UA Cinemas

1. 會員星期三全日票價低至 70元

只限UA Loyalty Club會員或Art House Loyalty Club會員購買

優惠期由2020年5月13日至7月22日

適用於經由上述 UA戲院售票處、UA網站或UA App

只適用於指定影院：

UA Cine MOKO、UA青衣城、UA 東薈城之星期三全日票價優惠為70元

K11 Art House 及 UA Cine Times之星期三全日票價優惠為90元

不適用於UA 銀河影院、D-BOX電影、IMAX電影、VIP影院、指定影院、UA青衣城之豪華雙連座、優先場、特備節目（包括電影節、特別放映等）、指定電影、與片主有特別協議之電影、片長130分鐘或以上之電影，及所有「UA Films Showreel」場次

2. 本地全日制學生及本地註冊學校及各大專院校之教職員享買一送一優惠

優惠期由2020年5月16日至5月31日

限購買成人正價戲票

百老匯院線

會員半價購票優惠

適用於bcinephile會員及MOViE MOViE會員

優惠期由即日起至2020年7月31日

只限購買每場正價戲票８張

不適用於VIP 院、發行商指定之個別電影及所有特備節目（包括電影節、特別放映等）

早場及星期二優惠場的半價優惠，需以戲院正價計算

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英皇戲院

１．全線正價戲票半價

優惠期由即日至5月31日

網上購票手續費全免 院綫： 中環娛樂行：$60（正價：$120）

屯門新都商場： 星期一至五：$33（正價：$65） 星期六、日及公眾假期：$35（正價：$70） 馬鞍山新港城中心：$38（正價：$75）

尖沙咀iSQUARE：$53（正價：$105）

荃灣荃新天地：$48（正價：$95） *長者首場：$25-$35（即每天每間影院上映之第一場）

2. 餐飲小食半價

3. VIP會籍半價(75元)

４. 英皇院線2D電影禮券半價

MCL Cinemas

戲院票房買一送一購票優惠

優惠期由即日至5月21日

只適用於成人及同一場次的戲票

不適用於網上、手機程式、自助售票機及電話購票

不適用於早場、午夜場、BEA Festival Suite、電影節、特備節目、直播節目、包場或團體購票、與電影公司有特別協定之電影及MX4D版本之電影

嘉禾院線

1. 150元 3 張2D戲飛、1 張爆谷餐6折優惠券、及送1份迷你爆谷

有效期直至11月30日

2. 買戲飛送20元優惠券

優惠期由即日至6月30日

只限購買成人戲票

3. 會員積分換飛

優惠期由即日至5月21日

1,000積分換兩張飛，節省400積分

4. 會員網上或手機購票半價

優惠期由即日至5月31日

憑優惠碼經嘉禾院線官方網頁或手機應用程式購買2張或以上成人戲飛(11AM後場次)，每張成人戲飛半價

Cinema City

銅鑼灣Cinema City JP 全日票價38元

優惠期由即日起

適用於任何日子及時間

詳情請參閱各大院綫網站。

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