【中芯股價】中芯急彈近一成　拆解中芯業績有幾好

中芯國際 （00981） 業績後股價急彈，今日急升近一成，全日收18.84元，成交額49.4億元。中芯純利跌27.7%至6416.4萬美元，不過作為新經濟股，市場看重的是銷售額（即收入）、毛利及毛利率等的營運指標。中芯銷售額9億美元，按季增7.8%，按年增35.3%，中芯稱，銷售額增加是因為晶圓付運量增加所致。

上調首季指引後 股價最多升37%

中芯毛利為2.3億美元，按季增17.1%，按年增91.4%；毛利率由23.8%增至25.8%。展望第二季，中芯預期收入按季增3%至5%，毛利率26%至28%。

中芯早於4月7日已公布上調首季的收入及毛利率指引，收入增長由原先的0至2%，上調至6%至8%，毛利率由原先的21%至23%，上調至25%至27%。當時股價由13元水平急升，高見近17.8元，累升37%，以首季表績表現來看，均達到預期目標。預期上調第二季指引後，再引發股價升上。

分析：半導體庫存低 有利加緊補貨單

據券商指出，中芯國際成熟製程需求旺盛，尤其是65納米/55納米製程受益於CIS、NOR Flash產能緊缺，訂單火爆，且受益於去年年底已經漲過價，成熟製程營收和毛利率均有較好的表現。雖然首季手機銷量已經受到了疫情的影響，但由於去年年底半導體行業庫存已經下降到健康水平，手機終端銷售受到的影響尚未傳導到半導體環節，反而是下游客戶擔心供應鏈受疫情影響，為維持庫存水平加緊補貨。

或受華為麒麟710cpu芯片 轉單中芯刺激

此外，分析指，中芯14納米先進製程銷售激增，華為 14納米麒麟710cpu芯片轉單國內的拉動效應已經開始顯現，考慮到14納米產線尚未開始折舊，14納米收入規模上升，也有利於毛利率的改善。

券商指出，展望第二季，半導體行業整體需求的不確定性增加，雖然遊戲機、服務器相關芯片需求暢旺，但手機、PC、車用等相關芯片銷售下滑，台積電第二季營收展望環比下滑。疫情導致全球半導體銷售預期放緩的大背景下，中芯國際還受益於代工訂單向國內轉移的國產化趨勢，業績同比表現有望好於其他晶圓代工廠商。

中國芯 加大資本開支研發投入

目前在全球晶圓代工行業中，中芯國際的營收排名是第五，但資本開支排名是第三。中芯國際維持大額的資本開支，除了擴產外，主要是對先進製程的投入。除了台積電和三星外，其他晶圓代工廠商紛紛放棄 10納米以下工藝，只有中芯國際仍在大力投入，顯示了對先進製程國產化的決心。

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編輯：譚志偉