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【疫市營商】天際萬豪酒店推出限時6折現金券　嘆盡餐飲、住宿、水療

商業 20:08 2020/05/13

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香港天際萬豪酒店推出限時現金禮券優惠，包括低至六折的住宿及餐飲現金禮券。（香港天際萬豪酒店提供圖片）

香港天際萬豪酒店推出限時現金禮券優惠，包括低至六折的住宿及餐飲現金禮券。由即日至5月24日，都可以在網上商店訂購禮券。

【疫市營商】將軍澳中心推優惠　涵蓋飲食、家居及泊車

香港天際萬豪酒店由即日起至2020年5月24日，限時推出餐飲美食和酒店體驗現金禮券，可於2020年11月30日或之前，享受酒店五間餐廳之精彩餐飲、豪華客房住宿和「泉水療」呵護療程。

餐飲美食現金禮券 (價值HK$1,000) 售價：HK$600 (六折優惠)
酒店體驗現金禮券 (價值HK$2,000)* 售價：HK$1,400 (七折優惠)
酒店體驗現金禮券 (價值HK$4,000)* 售價：HK$2,400 (六折優惠)

*：適用於酒店房間預訂、餐飲及水療

訂購連結：https://bit.ly/2zt18rl  

【疫市營商】茲曼尼推新系列及優惠吸客

除此之外，香港天際萬豪酒店亦有推出「探索香港 – 大澳」住宿計劃，推廣本地遊。由即日至2020年8月31日期間的周六或周日，以「探索香港 – 大澳」住宿計劃入住豪華客房，一家四口可於入住當晚免費享用天際咖啡室周末無限任點晚餐盛宴，酒店更會免費安排專車，接載顧客前往大澳。

入住日期：即日至2020年8月31日 (逢星期六和日適用)
每房每晚港幣1,600元起

【全球大流行】中國4月份航班客量大減68%　全面復甦遙遙無期

責任編輯：葉泳珊

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