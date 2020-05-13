COMPUTEX 2020延至9月　傳多間大廠有意退展

▲ 儘管三大廠商仍未正式宣布是否取消參展，但業界消息表示情況不太樂觀，恐怕大廠缺席會隨即掀起退展潮，削弱其他廠商的參展意願，嚴重影響COMPUTEX能否繼續舉行。

受新冠肺炎疫情衝擊，今年全球不少大型展會活動如MWC 2020、Google I/O大會相繼取消、延期或改為線上舉行。而每年6月在台北舉辦的科技業年度盛會「台北國際電腦展」（COMPUTEX 2020）早前已宣布延至9月底舉行，並會縮短展覽期。不過，繼多間台系廠商宣佈取消參展，更傳出國際參展廠商英特爾（Intel）、超微（AMD）和輝達（NVIDIA）也將缺席，恐為COMPUTEX舉辦再添變數。

COMPUTEX主辦單位早前發表新聞稿宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月28日至30日舉行。今年COMPUTEX將呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題。不過，目前包括技嘉、微星、撼訊、承啟、精英等台系板卡廠、美國記憶體品牌博帝（Patriot），都接連退出今年展會；而早前曾一度傳出將按原定計畫參展的華碩也同樣宣佈退出。此外，業界更傳出國際大廠英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）也將取消參加 COMPUTEX 的消息。

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原先外界預期，Intel將於年中發表的次世代行動處理器 Tiger Lake ，有望在 COMPUTEX亮相，但由於展會延期，不排除Intel將以其他形式發表新品。至於預計在第三季發表的新款 AMD Ryzen 4000 系列桌上型APU、NVIDIA RTX 30 系列等，也未必會在COMPUTEX期間公布。

儘管三大廠商仍未正式宣布是否取消參展，但業界消息表示情況不太樂觀，恐怕大廠缺席會隨即掀起退展潮，削弱其他廠商的參展意願，嚴重影響COMPUTEX能否繼續舉行。

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責任編輯：施雯雯