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【中芯業績】首季收入升逾3成創新高　管理層：將重啟成長並擬增加資本開支

金融經濟 18:50 2020/05/13

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晶圓產品貢獻中芯91.1%收入，期內代工生產月產能達47.6萬片，去年第4季的44.85萬片多出6.1%

中芯 （00981） 今日收市後公布業績，季內收入按年升35.3%，錄9.04億元（美元，下同），創歷來最高季度收入，毛利按年增加2個百分點，至25.8%，連帶純利亦較去年同期增長4.228倍，達6416.4萬元。管理層重申，「有信心」公司將「重啟成長」，並擬為國內及海外客戶提供「全面的技術與業務平台解決方案」，以把握晶片產業的成長機遇。

根據業績報告，管理層把收入大增歸因於「市場需求和產品結構優於預期」，更補充指考慮到攝像頭、電源管理、指紋識別、特殊存儲等成熟工藝產品需求強勁，且通訊、手機、汽車、消費電子等領域產品之研發與業務進展順利，遂決定把資本開支上調11億元，即達到43億元，以「充分滿足」市場需求，其中主要支出對象為上海300mm晶圓廠機器及設備。

股權證券投資收入減少　純利按季跌

值得注意是，中芯首季收入按季計雖升7.8%，惟利息收入和外幣匯兌收益均見減少，同時「股權證券投資」公允價值收益減少，令期內純利反而錄得按季27.7%的倒退。

細分中芯業務，通訊產品依舊為收入主要來源，佔48.9%，消費、電腦、汽車/工業等緊隨其後；以地區劃分的話，中港則繼續是主要市場，佔收入61.6%。

晶圓產品貢獻中芯91.1%收入，期內代工生產月產能達47.6萬片，去年第4季的44.85萬片多出6.1%。公司解釋，產能改善主要由於旗下北京300mm晶圓廠產能增加。付運方面，中芯期內付運晶圓數目約140.7萬片，按年升29.1%、按季升5%，產能利用率則為98.5%。

中芯今日收報17.18港元，升0.2%，全日成交額12.6億港元。

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香港股票 中芯國際（00981） 純利 晶片

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