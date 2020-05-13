【中美金融戰】特朗普將打金融戰第一槍 殺傷力多大?

中美緊張關係繼續升級，市場觀望貿易戰戰火會否重燃之際，中美金融戰硝烟可能更快燃起。美媒報導指，美國總統特朗普據報最快今日簽署行政命令，禁止以軍人為主的聯邦僱員退休基金投資中國，矛頭直指有關投資不單存在風險，甚至涉及國家安全。

特朗普選擇這時打響中美金融戰第一槍， 這行動的殺傷力到底又有多大呢?

Thrift退休金資產4.3萬億

特朗普政府今次針對的節約儲蓄計劃（The Thrift Savings Plan，簡稱Thrift），為聯邦公務員最大退休基金之一，管理資產達5,580億美元（約4.32萬億港元），較市值最大的中資股阿里巴巴（09988）還要大，份量自然非同小可。

惟處於今次投資中國爭拗暴風眼的，為Thrift旗下的其中一隻基金I Fund。I Fund 資產規模約500億美元（約3,875億港元），現以MSCI旗下的EAFE指數為參考指標，這指數追縱歐洲、澳洲及以日本為主的遠東股市，並不包括中國A股。

爭拗中資股投資174億元

今次爭拗源於I Fund擬改用MSCI 全球所有國家指數（ACWI），該指數範圍包括A股，比重約佔4.5%。按I Fund規模計算，涉資約174億港元，對日均成交數千億元人民幣的A股市場而言，算不上重拳攻擊。

只是今次出招之後，針對美國公營退休金投資中資股的舉措預期陸逐有來，本港上市的中資股，恐亦難獨善其身。

撰文：劉德斌

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