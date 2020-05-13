港股跌65點 騰訊季績勝預期

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希慎：疫情重創各行各業 推租金優惠支援措施
港股全日跌65點或0.27%，收市報24180點，成交1035億元。騰訊 （00700） 收市後公布首季業績，期內Non-IFRS盈利升29%勝預期，外圍股價上揚。MSCI季檢結果出爐，港視 （01137） 及置富產託 （00778） 等5隻股份獲納入香港小型股指數，思捷 （00330） 及I.T （00999） 等8隻股份出局。
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