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港股跌65點 騰訊季績勝預期

金融經濟 18:45 2020/05/13

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財經焦點速覽

港股全日跌65點或0.27%，收市報24180點，成交1035億元。騰訊 （00700） 收市後公布首季業績，期內Non-IFRS盈利升29%勝預期，外圍股價上揚。MSCI季檢結果出爐，港視 （01137） 及置富產託 （00778） 等5隻股份獲納入香港小型股指數，思捷 （00330） 及I.T （00999） 等8隻股份出局。

【今日財經焦點】

【騰訊業績】騰訊首季Non-IFRS盈利升29% 勝預期　歐洲股價見440元（不斷更新）

【拆解騰訊業績】騰訊廣告、金融科技收入按季倒退　廣告成未來增長軟肋

【長建AGM】李澤鉅：長建業務穩健多元化　「全球最襟捱的企業之一」

MSCI公布季檢結果　港視入圍、中國新貴維達飈6%飛鶴漲3%

金管局跟進海港城逾億元消費券獎賞　九置：已解釋清楚並考慮延長活動

【日本開賭】金沙母企放棄日本綜合度假村及賭牌 主席：聚焦其他機會

【精選投資分析】

【ATMX追蹤】騰訊季績遠勝預期 首季手遊收入大增64%！（附大行目標價一覽表）

【MSCI高息股】MSCI新貴 7間高息 息率最高31厘（附表）

【收息】朗廷酒店不派息　商業信託揀邊隻最穩陣？

【大戶手影】大鱷索羅斯疫市撈底 清倉阿里後逾半資金押注甚麼？（第三版）

【油價暴跌之後】黃國英專訪：負油價應該一世人只會見到一次！

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欄名 : 財經焦點速覽

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思捷環球（00330） 置富產業信託（00778） 香港電視（01137） 騰訊控股（00700） 股票 指數 香港股票 I.T（00999）

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