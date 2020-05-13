希慎：疫情重創各行各業 推租金優惠支援措施

▲ 希慎上月20日推出「Power Up」推廣活動，希望刺激消費。

希慎 （00014） 主席利蘊蓮表示，本港經濟經正去年的社會事件後已元氣大傷，加上新冠肺炎席捲全球，本地消費者信心積弱，加上各項防疫措施令訪港人數持續減少，甚至降至接近零，絕大多數企業在短時間內受到嚴重影響，因此推出租金優惠或延期支付租金等支援措施。

利蘊蓮指，中港先後爆發新冠肺炎，部分租戶受到即時影響，而隨封關措施落實，所有行業無一例外均受重創。

面對經濟顯著轉弱和消費模式出現結構性轉變，她稱，需要以長遠目光看待與應對這些長遠挑戰，而希慎採取與租戶溝通的方式，共同找出可持續的解決方案，包括租金優惠或延期支付租金等支援措施、租約重組以及具有針對性的市場推廣和營運支援，而在這次危機中，鞏固了與租戶的關係。

希慎上月20日推出「Power Up」推廣活動，結合科技、市場推廣專長以及強健的租戶關係，建立了兼具Lee Gardens Club會員電子招募、電子支付和電子換領獎賞功能的綜合數碼平台。

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