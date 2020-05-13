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【騰訊業績】譚新強：受惠Work From Home　騰訊業績勝阿里

股樓投資 18:39 2020/05/13

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騰訊業績勝預期，周三（13日〉股價曾見2年高位438.2元。中環資產投資行政總裁譚新強表示，騰訊業績佳乃預期之內，因為中國防疫工作優於歐、美國家，中國的「再開放」做得不錯。騰訊受惠於內地人 work from home，某程度來說，業績及前景更勝阿里巴巴（09988）。

阿里巴巴將於5月22日公布業績，他說估計阿里股價及業績表現將不及騰訊。近月，阿里巴巴受軟銀計劃出售約140億美元股票影响，股價一直未能重上200元水平。軟銀早前宣布，計劃出售近4.5萬億日圓（約410億美元）資產，用來為一項2萬億日元的股票回購計劃提供資金，並削減負債，市場已作軟銀將減持阿里巴巴的預期。

此外，阿里還面對美團（03690）的競爭。再加上美國電商行業以亞馬遜做得較好，優於阿里巴巴。他說：「騰訊連貨都不用送，最受惠於疫情，故短期而言，騰訊勝阿里。」

瀏覽更多【騰訊業績】：https://bit.ly/2zw0Yzu

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撰文 : 柯慧琳

騰訊控股（00700） 香港股票 譚新強 阿里巴巴－SW（09988）

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