【會展業寒冬】會展展覽重開　婚展5月22至24日率先舉行

▲ 《第98屆香港結婚節暨春日婚紗展》將於5月22至24日，假灣仔會展舉行，主辦機構香港亞洲展覽(集團)有限公司指，除非娛樂場所需要再關閉，否則會如期舉行。圖為去年婚展照片。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，本港不少展覽取消或延期，但隨着疫情緩和，展覽業逐漸恢復活動。《第98屆香港結婚節暨春日婚紗展》將於5月22至24日，假灣仔會展舉行，主辦機構香港亞洲展覽(集團)有限公司發言人回覆本報查詢時指，「由於場內有抽獎活動，故申請了有關牌照。除非政府重新收緊相關措施及推行新條例，否則會如期舉行。」

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主辦機構表示，疫情下會加強防疫措施，包括所有入場人士必須佩戴口罩方可進場，否則禁止進場；設置「智能消毒機械人」，定時行走於展館內噴灑消毒噴霧等。

主辦機構又提及會展作為場地供應方相關措施，包括每日2次為場內所屬設施及桌椅進行消毒；每小時進行清潔及消毒電梯扶手、門柄、把手、升降機之按鍵；謝絕招待現正配戴接受強制檢疫手帶之人士等。

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為吸引一眾準新人入場，主辦機構推出不少優惠。入場購票即送精美福袋，消費滿3,800元可以參加雙重消費大抽獎，更夥「亞洲萬里通」推里數獎賞，入場登記有550里數，於指定場內商戶消費，可獲5元1里數。

【主辦機構推行之相關措施】

1. 所有入場人士必須佩戴口罩方可進場；否則禁止進場

2. 所有入場人士於進場前必須通過設於會場入口處之體溫檢測。如體溫超過37℃將不可進場

3. 任何人士如被強制家居檢疫而佩戴電子監察手帶，一律禁止進場

4. 13歲或以下兒童恕不接待

5. 設置「智能消毒機械人」，定時行走於展館內噴灑消毒噴霧

6. 於售票處、消費大抽獎攤位將標示1.5米排隊間距安排

7. 於展館入口及各大會攤位設有消毒搓手液

【香港會議展覽中心作為場地供應方相關措施】

1. 香港會議展覽中心將每日2次為場內所屬設施及桌椅進行消毒

2. 會展中心主要入口之地墊每2小時以稀釋的漂白劑清潔，及每小時進行清潔及消毒電梯扶手、門柄、把手、升降機之按鍵

3. 於展覽期間，所有洗手間由淸潔員工當值，定時進行淸潔及消毒工作

4. 會展中心及其餐廳謝絕招待現正配戴接受強制檢疫手帶之人士，保安人員會即時向警方舉報違反檢疫令人士

5. 會展中心各出口及辦公室放置有蓋垃圾筒用作棄置用完的口罩

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記者：朱悅瀅