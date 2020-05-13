【港股追蹤】利豐通過私有化　有小股東持股10年蝕300萬元

前度藍籌，從事貿易中介人業務的利豐（00494）宣布其私有化方案獲足夠贊成票通過，兩項協議方式私有化要求，無利害關係股東、股東親自或透過委任代表所投的贊成票均達97.1％，反對票約2.9％。集團股份最後交易日為本周五（15日），並於本月27日撤銷上市地位。

其中，要約人及與要約人一致行動的人士持有或實益擁有的股份數目為２８﹒５億股，佔已發行股本約33.38％。

利豐早前獲大股東馮氏股東聯同物流投資公司普洛斯提出涉逾７０億元的私有化建議，每股要約價為1.25元，而比上日收市價為1.21元有3.3％溢價。不過，比起2011年1月的上市高位22.779元（扣除股息因素），卻大減94％。

利豐日前在股東會上表決私有化議案。前管理層兼利豐股東趙麗娟贊成是次利豐私有化的舉動。她表示，雖然私有化為她帶來損失，但尊重管理層的做法，並相信管理層不是草率作決定。她指利豐管理層持股最多，故是次私有化所承擔的虧損更多，「作出決定佢地都痛」。

出席股東會的利豐股東楊先生亦支持利豐私有化，覺得私有化作價低也沒有辦法，無奈「仇都冇得報」，不接受只會玩死自己，最緊要是拿回資金，再另作投資。

不過，小股東何太則表明不支持私有化建議，稱由2012年開始持有利豐股票，用作收息之用，現持有約數萬股利豐股份，「跌到咁緊要都想共渡時艱」，認為管理層此舉沒有體諒小股東，又指現時私有化作價很低，對股東沒有利益。持股超過１０年的陳先生亦認為，利豐不應該在市況低迷的情況下私有化，而且是次作價太低，今次私有化虧損最少300萬元。