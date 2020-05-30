【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用

最受公眾信賴的華府專家福西（Anthony Fauci）向參議院作證時警惕，一旦爆發第二波疫情，後果將更嚴重。主流傳媒隨即把矛頭指向總統特朗普。誰都知道隔離是現時最佳抗疫辦法，問題是就算特朗普說不解封，事情是否就能解決。

福西警告，第二波疫情難以收拾

生活迫人，美國人復工意願強烈

兼顧人命與經濟現實，華府難做

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在新冠肺炎疫情下，華府首席傳染病專家福西5月12日透過視像方式，向參議院作證，談論白宮的重啟美國計劃，即分3個14日階段逐步解封及重啟經濟活動的計劃。

福西的發言相當審慎和警惕，表示一旦草率地不遵從這份聯邦指引，便有可能引爆第二波疫情，「小火花」有機會造成大爆發，將導致經濟活動重啟開倒車，並帶來更多的「苦難和死亡」。

自從佐治亞州4月底搶先解封以來，多個州分之後也陸續仿傚，但有些州分的感染率正在上升，反映第二波疫情可能一觸即發。福西警告，屆時疫情將無法受控。

福西的證詞隨即成為主流媒體和民主黨人的武器，攻擊支持早日重啟經濟的總統特朗普。包括總統候選人拜登，他指摘特朗普沒有好好履行總統職責，並呼籲各州長按照聯邦指引來解封。

當然，福西言論在醫學角度上無可駁斥，謹慎解封防範第二波疫情，是「阿媽係女人」的道理。但現實層面來看，第二波疫情和及早解封，基本上都已經是無可避免。

放眼全球，抗疫做得更佳的南韓，國民大規模地戴口罩，政府積極追蹤病毒源頭，幾乎已徹底打贏抗疫戰，但近日還是百密一疏，爆出梨泰院群組。

何況，美國疫情更嚴重，民眾更抗拒戴口罩，疫情本來就更難遏制。要長期封城禁足，最麻煩就是導致很多人失去工作和收入，而美國人素來就不喜歡儲蓄，導致重啟經濟活動的需要更為迫切。

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不少州長迫於民眾經濟壓力、上街示威等原因，陸續放寬限制措施。但當中也有例外，就像加州。

不過，美國人的復工意願實在強烈，在加州設廠的電動車生產商Tesla，行政總裁馬斯（Elon Musk）不惜違反當局防疫限制措施，大聲宣揚要違規復工，更聲言：「要抓就抓我。」

盡管解封與否，實權在州長，不在總統。但特朗普作為一國總統，仍然有事可為，就是衡量醫學考慮和經濟需要，在中間找出可達致國民最大利益的平衡點，再向各州長勸喻、鼓勵、以至施壓。

作為台上執政者，決策總不能完全滿足所有人意願，順得哥情失嫂意，總難免捱罵，但特朗普也只能忍氣承受，誰叫他跟傳媒關係那麼緊張。

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