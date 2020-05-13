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【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享）

環球政治 18:33 2020/05/13

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最受公眾信賴的華府專家福西（Anthony Fauci）向參議院作證時警惕，一旦爆發第二波疫情，後果將更嚴重。主流傳媒隨即把矛頭指向總統特朗普。誰都知道隔離是現時最佳抗疫辦法，問題是就算特朗普說不解封，事情是否就能解決。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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