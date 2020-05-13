【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享） 環球政治 18:33 2020/05/13 分享： 最受公眾信賴的華府專家福西（Anthony Fauci）向參議院作證時警惕，一旦爆發第二波疫情，後果將更嚴重。主流傳媒隨即把矛頭指向總統特朗普。誰都知道隔離是現時最佳抗疫辦法，問題是就算特朗普說不解封，事情是否就能解決。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 2020/05/09 【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 2020/03/26 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國 2020/05/09 【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒 今日 【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/12 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/11 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 2020/05/10 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 政治 請願示威 疫情 拜登 特朗普 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入