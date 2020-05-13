【疫市營商】將軍澳中心推優惠　涵蓋飲食、家居及泊車

▲ 新地旗下將軍澳中心，推出3個購物優惠，涵蓋飲食、家居及泊車。（新地提供）

新地旗下將軍澳中心，推出3個購物優惠，涵蓋飲食、家居及泊車，包括「堂食外賣加倍賞」、「家．電變新愛家賞」及「Drive Me Pretty五小時免費泊車優惠」，贈送總值高達近65萬港元。

「堂食外賣加倍賞」優惠詳情：

1. 會員在場內食肆惠顧午市（堂食或外賣自取）以電子貨幣即日單一消費滿200元或以上，即可獲贈50元美容現金券一張。

2. 單日於場內的零售商戶、以電子貨幣消費滿200元或以上，則可加送50元屈臣氏現金券乙張。

3. 領取上述兩項優惠，均可各獲贈3小時免費泊車券。

由即日起8月31日，於指定商戶（美容/時尚服飾/珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品/運動服飾及體育用品）消費只要滿1元，即可於將軍澳中心享3小時免費泊車優惠，及2小時泊車券供下次使用。

「家．電變新愛家賞」由5月16日至7月19日推出，送出總值逾25萬元現金券及5倍積分賞。而會員於場內「影音器材」及「家居佈置」商戶類別，即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即享高達1,800元現金券回贈，和賺取積分。

WhatsApp外賣專線 查詢過百間餐廳

本港昨日新增1宗本地確診個案，令不少人擔心有社區爆發的風險。將軍澳中心設有WhatsApp美食外賣自取查詢專線（62726271），食客可於中午12時至晚上10時期間，以短訊查看過百間參與食肆的餐牌及最新優惠，及透過短訊內提供的落單方法，提前下單。

另外，應屆文憑試考生更可由即日起至5月31日，出示其本人之有效准考證正本，並於將軍澳中心顧客服務中心，免費領取朱古力穀物條1袋（內有5件），數量有限，送完即止。

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責任編輯：馬意文