  • 26°C
香港時間 : 2020513日 (三) 20:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】將軍澳中心推優惠　涵蓋飲食、家居及泊車

商業 19:20 2020/05/13

分享：

新地旗下將軍澳中心，推出3個購物優惠，涵蓋飲食、家居及泊車。（新地提供）

新地旗下將軍澳中心，推出3個購物優惠，涵蓋飲食、家居及泊車，包括「堂食外賣加倍賞」、「家．電變新愛家賞」及「Drive Me Pretty五小時免費泊車優惠」，贈送總值高達近65萬港元。

「堂食外賣加倍賞」優惠詳情：
1. 會員在場內食肆惠顧午市（堂食或外賣自取）以電子貨幣即日單一消費滿200元或以上，即可獲贈50元美容現金券一張。
2. 單日於場內的零售商戶、以電子貨幣消費滿200元或以上，則可加送50元屈臣氏現金券乙張。
3. 領取上述兩項優惠，均可各獲贈3小時免費泊車券。

由即日起8月31日，於指定商戶（美容/時尚服飾/珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品/運動服飾及體育用品）消費只要滿1元，即可於將軍澳中心享3小時免費泊車優惠，及2小時泊車券供下次使用。

「家．電變新愛家賞」由5月16日至7月19日推出，送出總值逾25萬元現金券及5倍積分賞。而會員於場內「影音器材」及「家居佈置」商戶類別，即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即享高達1,800元現金券回贈，和賺取積分。

WhatsApp外賣專線　查詢過百間餐廳
本港昨日新增1宗本地確診個案，令不少人擔心有社區爆發的風險。將軍澳中心設有WhatsApp美食外賣自取查詢專線（62726271），食客可於中午12時至晚上10時期間，以短訊查看過百間參與食肆的餐牌及最新優惠，及透過短訊內提供的落單方法，提前下單。

另外，應屆文憑試考生更可由即日起至5月31日，出示其本人之有效准考證正本，並於將軍澳中心顧客服務中心，免費領取朱古力穀物條1袋（內有5件），數量有限，送完即止。

【疫市營商】東港城舉行13日「購物折」　$1換Dyson家電、iPad

【疫市營商】apm夥100間商戶推優惠　購物換睇戲通行証

【疫市營商】D2 Place復辦週末市集　新商戶加盟力谷本地消費

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】疫情窒礙大灣區發展？　經濟師：短期消費力略減弱
2020/05/12
【疫市營商】疫情窒礙大灣區發展？　經濟師：短期消費力略減弱
【疫市營商】港迪士尼重開未有期　7-11及Pandora趁機推迪士尼精品首飾
今日
【疫市營商】港迪士尼重開未有期　7-11及Pandora趁機推迪士尼精品首飾
【疫市營商】茲曼尼推新系列及優惠吸客
今日
【疫市營商】茲曼尼推新系列及優惠吸客
【疫市營商】茶餐廳始祖「檀島」 衝出香港　台灣推出獨家港式點心
今日
【疫市營商】茶餐廳始祖「檀島」 衝出香港　台灣推出獨家港式點心
鐘錶 美容 珠寶 美食 影音器材 朱古力 外賣 零售 鐘錶 顧客服務

上一篇文章

【疫市營商】天際萬豪酒店推出限時6折現金券　嘆盡餐飲、住宿、水療

下一篇文章

【會展業寒冬】會展展覽重開　婚展5月22至24日率先舉行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
【新冠肺炎】台灣口罩有幾搶手？　未解出口禁令已有千萬訂單查詢
【新冠肺炎】台灣口罩有幾搶手？　未解出口禁令已有千萬訂單查詢
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落