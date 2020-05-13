配合Android 11 Beta推出　Pixel 4A傳延至6月5日發布

▲ Google I/O大會取消打亂部署，Google於是決定在5月22日發表其中階手機Pixel 4a，但最新消息指新手機將會延期兩星期。

新冠肺炎疫情全球大流行，MWC 2020、Facebook的F8 開發者大會等大型活動相繼取消，包括原定在5月舉行的Google I/O大會。外界猜測，Google早前打算在大會推出最新Android 11的Beta 版本，不過活動取消打亂原先部署，故決定在5月22日發表其中階手機Pixel 4a，但最新消息指新手機將會延期兩星期。

根據電訊商Vodafone資料庫系統的截圖顯示，Pixel 4a的上市日期已經更改為6月5日。但由於Google宣佈將會在6月3日舉行Android 11 Beta 網上發布會，有分析指Google打算在新系統正式發表後，才將Pixel 4a推出市面。

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據早前流出的資料顯示，Pixel 4a將配備5.81吋顯示屏幕，2,340 x 1,080解像素，搭配Snapdragon 730處理器、6GB RAM和64GB UFS 2.1儲存空間。另外，手機設有前置8MP Sony IMX355自拍鏡頭，後置12.2MP Sony IMX363 單鏡頭相機。但要注意的是，Pixel 4a並不支援5G，不過就有雙SIM卡，支援Wi-Fi 5、藍牙和GPS定位，並且機背設置指紋辨識、3.5mm耳機孔和3,080mAh電池，並以USB-C充電。

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責任編輯：施雯雯