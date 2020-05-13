【收息】朗廷酒店不派息　商業信託揀邊隻最穩陣？

▲ 疫情衝擊中港不同行業，收息投資者應如何選擇商業信託類股份？

朗廷酒店 （01270） 中期不派息，令收息投資者醒覺，經濟逆境下，商業信託也不是穩健的收息股。現時在香港上市的商業信託主要有4家公司，兩家為公用類股份，兩家為經營酒店的收租類股份。究竟經濟衰退的環境下，持有那一隻商業信託相對穩陣？

兩隻公用類商業信託中，一隻是由電能實業 （00006） 分拆出來的港燈 （02638） ，另一隻為由電訊盈科 （00008） 分拆出來的香港電訊 （06823） 。至於收租類商業信託，則有從鷹君 （00041） 分拆出來的朗廷酒店及金茂酒店 （06139） 。

香港電訊搶攻5G市場

香港電訊主要業務是固網和流動通訊服務，現價股息率約5.8厘。香港電訊在5G頻譜拍賣中，累計取得520兆赫茲頻譜，在本港電訊商中仍領先，料在5G時代服務質素上仍會據優勢，有利吸納客戶。

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港燈盈利前景可見度高

至於2014年上市的港燈，股息率有4厘。根據《管制機制協議》，港燈的最高准許回報率為8%，而電費與固定資產淨值掛勾，故港燈擁有愈多基建投資，愈有能力申請加電費。

據港燈2019至2023年度的發展計劃，港燈需興建一系列基建，其中L10燃氣發電機組的調試和投產工程已順利完成，L11和L12燃氣發電機組亦按計劃施工，意味未來港燈有能力繼續加電費，盈利前景可見度較高。

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中港酒店首季經營情況欠佳

至於兩隻收租類商業信託，無論是朗廷或金茂，經營情況均欠佳，主要與新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，影響外遊意慾有關。據朗廷公告，本港爆發疫情後，政府實施限聚令，導致首季經營毛利（扣除全球市場推廣費用前）按年大跌11%。

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至於在上海、北京、三亞等地經營酒店的金茂，首季房間入住率由一年前的平均75.6%，跌至只有25.1%，主要與內地爆發疫情有關。不過，金茂強調，疫情雖然對公司短期運營造成了重大影響，但現金流充裕，不影響償債能力，也不影響長期經營和戰略發展。

疫情全球大流行下，中港經濟大幅下滑，香港電訊及港燈的防守性相對偏高，故投資者若希望買股收息，可選這兩隻商業信託。