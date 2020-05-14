【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？

盛智文（Allan Zeman）有「蘭桂坊之父」、「米奇老鼠殺手」之稱，是香港的傳奇商人。他在加拿大長大，19歲初到香港便愛上這個地方，成為「蘭桂坊之父」，只因一次偶然。有次盛智文在香港最繁忙的皇后大道中一帶，發現一條斜路，路上只有幾間花舖，本來是毫不起眼的一條小路，但盛智文卻「看到一些特別的事」，「蘭桂坊很細小，但我覺得可以做到一些事情，一如香港也是由小漁村開始發展。」

創意或者想像力，加上商業觸覺，他遂在此開設「California餐廳」，後來更逐步向其他業主收購業權，成為蘭桂坊大業主，再吸納不同酒吧食肆，香港最著名的酒吧及餐飲區在他手上誕生。

▲ 盛智文（Allan Zeman）是「蘭桂坊之父」。(資料圖片)

董建華力邀加入海洋公園

2003年，時任特首董建華邀請盛智文接任海洋公園主席，當時的海洋公園已有近30年歷史，很多遊樂設施都舊了，加上盛智文完全沒去過海洋公園，又未試過經營主題樂園，他曾多番推辭，但特首多次致電，盛情難卻，他最後接下了海洋公園董事會主席的職位。

當時設施老舊的海洋公園，已不受遊客歡迎，加上強敵香港迪士尼快將落成，絕對是個燙手山芋，故有人建議海洋公園早日倒閉，以空出值錢的地皮，但盛智文堅決反對：「這樣跨越山間的主題樂園世界少見，而且是本土出品，陪伴很多人成長，必須要保留下來。」

海洋公園從虧損到賺近億

當日盛智文首度踏足海洋公園，看到員工因擔心樂園狀況而很不快樂，盛智文認為：「他們也看不到前路，主題樂園的宗旨是要帶給客人快樂，如果連員工自己也不樂在其中，客人自不會再次光臨。」

▲ 盛智文曾擔任海洋公園主席。(資料圖片)

他逐善用海洋公園的地理優勢，結合自然環境，翻新主題樂園並令其起死回生，2003年海洋公園虧損4,100萬，盛智文接手後的海洋公園，開始經歷長達11年的黃金時間，海洋公園連續11年有盈餘，最高曾賺2.04億，最少都有8200萬，海洋公園又加入「亞洲動物天地」等新主題園區，又於萬聖節、聖誕節期間大搞主題活動，令海洋公園翻身成為全球最受歡迎的主題樂園之一。

被通知不再獲續任

▲ 2006年，海洋公園設立全東南亞第一座獨立水母館，海洋公園主席盛智文一身水母裝參與宣傳活動。 (陳國峰攝)

相關文章：【海洋公園危機】海洋公園的黃金歲月 回顧盛智文十大瘋狂裝扮

相關文章：港府擬向海洋公園撥款削半 否則有機會於下月面臨倒閉

每次開記者會他都一定親力親為，穿上古靈精怪的裝扮，只希望可以為公園爭取多一點曝光。可惜好景不常，至2014年盛智文突被通知不再獲續任，主席一職由當時的副主席孔令成接任至今，盛智文最近接受傳媒訪問時曾指出，對目前海洋公園情況感到心痛，亦認為如海洋公園有朝一日如要關閉是一場悲劇。

資料庫：盛智文任內海洋公園盈利

2004年 95.7百萬

2005年 119.5百萬

2006年 156.5百萬

2007年 171.3百萬

2008年 204.7百萬

2009年 98.6百萬

2010年 82百萬

2011年 105.1百萬

2012年 103.3百萬

2013年 127.2百萬

2014年 96百萬

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！