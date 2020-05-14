  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？

名人薈萃 17:41 2020/05/14

分享：

盛智文（Allan Zeman）有「蘭桂坊之父」、「米奇老鼠殺手」之稱，是香港的傳奇商人。他在加拿大長大，19歲初到香港便愛上這個地方，成為「蘭桂坊之父」，只因一次偶然。有次盛智文在香港最繁忙的皇后大道中一帶，發現一條斜路，路上只有幾間花舖，本來是毫不起眼的一條小路，但盛智文卻「看到一些特別的事」，「蘭桂坊很細小，但我覺得可以做到一些事情，一如香港也是由小漁村開始發展。」

創意或者想像力，加上商業觸覺，他遂在此開設「California餐廳」，後來更逐步向其他業主收購業權，成為蘭桂坊大業主，再吸納不同酒吧食肆，香港最著名的酒吧及餐飲區在他手上誕生。

盛智文（Allan Zeman）是「蘭桂坊之父」。(資料圖片)

董建華力邀加入海洋公園

2003年，時任特首董建華邀請盛智文接任海洋公園主席，當時的海洋公園已有近30年歷史，很多遊樂設施都舊了，加上盛智文完全沒去過海洋公園，又未試過經營主題樂園，他曾多番推辭，但特首多次致電，盛情難卻，他最後接下了海洋公園董事會主席的職位。

當時設施老舊的海洋公園，已不受遊客歡迎，加上強敵香港迪士尼快將落成，絕對是個燙手山芋，故有人建議海洋公園早日倒閉，以空出值錢的地皮，但盛智文堅決反對：「這樣跨越山間的主題樂園世界少見，而且是本土出品，陪伴很多人成長，必須要保留下來。」

海洋公園從虧損到賺近億

當日盛智文首度踏足海洋公園，看到員工因擔心樂園狀況而很不快樂，盛智文認為：「他們也看不到前路，主題樂園的宗旨是要帶給客人快樂，如果連員工自己也不樂在其中，客人自不會再次光臨。」

盛智文曾擔任海洋公園主席。(資料圖片)

他逐善用海洋公園的地理優勢，結合自然環境，翻新主題樂園並令其起死回生，2003年海洋公園虧損4,100萬，盛智文接手後的海洋公園，開始經歷長達11年的黃金時間，海洋公園連續11年有盈餘，最高曾賺2.04億，最少都有8200萬，海洋公園又加入「亞洲動物天地」等新主題園區，又於萬聖節、聖誕節期間大搞主題活動，令海洋公園翻身成為全球最受歡迎的主題樂園之一。

被通知不再獲續任

2006年，海洋公園設立全東南亞第一座獨立水母館，海洋公園主席盛智文一身水母裝參與宣傳活動。 (陳國峰攝)

相關文章：【海洋公園危機】海洋公園的黃金歲月　回顧盛智文十大瘋狂裝扮

相關文章：港府擬向海洋公園撥款削半　否則有機會於下月面臨倒閉

每次開記者會他都一定親力親為，穿上古靈精怪的裝扮，只希望可以為公園爭取多一點曝光。可惜好景不常，至2014年盛智文突被通知不再獲續任，主席一職由當時的副主席孔令成接任至今，盛智文最近接受傳媒訪問時曾指出，對目前海洋公園情況感到心痛，亦認為如海洋公園有朝一日如要關閉是一場悲劇。

 

資料庫：盛智文任內海洋公園盈利

2004年 95.7百萬

2005年 119.5百萬

2006年 156.5百萬

2007年 171.3百萬

2008年 204.7百萬

2009年 98.6百萬

2010年 82百萬

2011年 105.1百萬

2012年 103.3百萬

2013年 127.2百萬

2014年 96百萬

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黎海怡

董建華 盛智文 餐飲 收購 蘭桂坊 海洋公園 南區 香港 亞洲 主題樂園

上一篇文章

爆升新股抽極都唔中　內地炒家重複認購竟無事？

下一篇文章

牽晴間放盤4個小時吸5組客爭睇樓　零議價560萬元沽出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開價評析】Wetland Seasons Park二期開價　三房呎價最平萬元有找
【開價評析】Wetland Seasons Park二期開價　三房呎價最平萬元有找
【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水　13日後染病亡
【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水　13日後染病亡
【海洋公園危機】海洋公園的黃金歲月　回顧盛智文十大瘋狂裝扮
【海洋公園危機】海洋公園的黃金歲月　回顧盛智文十大瘋狂裝扮
【美股戰報】第二隻腳出現？　美股跌幅擴大至600點
【美股戰報】第二隻腳出現？　美股跌幅擴大至600點
【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700
【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700
【雪中送炭】第三大股東卡塔爾航空　願意向國泰注資
【雪中送炭】第三大股東卡塔爾航空　願意向國泰注資