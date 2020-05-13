【拆解騰訊業績】騰訊廣告、金融科技收入按季倒退　廣告成未來增長軟肋

▲ 騰訊廣告、金融科技收入按季倒退，金融科技已見反彈，但廣告或成未來增長軟肋。

騰訊 （00700） 首季業績大勝預期，雖然增長亮麗，但未能完全消除疫情衝擊痕跡。佔騰訊收入比重58%的業務－增值服務，因應遊戲相關收入，分部收入按年、按季都大增，但另外兩項業務－金融科技及企業服務、網絡廣告，按年雖保持增長，但兩項業務按季都倒退12%。

騰訊上季金融科技及企業服務收入264.75億元（人民幣，下同），按年增長22%，增幅以往多季逼近4成，都明顯回落。騰訊解釋，居家令期間商業支付交易減少及疫情導致雲項目交付推遲，使得支付相關服務及雲服務的收入減少。

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金融科技、雲已見反彈 寄望加速普及

不過，騰訊指出，相關業務反彈明顯，4月最後一周，日均商業交易額已恢復至去年底的水平，理財平台在首季穩步擴大業務，資產保有量按年、按季都保持增長。

雲服務方面，騰訊指出，騰訊會議成為中國領先的視頻會議應用，並推出其國際版VooV Meeting，企業微信的日活躍賬戶數顯著上升，短期雲行業在交付和新客戶都面對挑戰，但會繼續投資，加計雲服務及企業軟件將在線下行業及公共部門普及。

廣告收入三重隱憂

騰訊上季網絡廣告收入177.13億元，按年增32%，但按季回落12%。騰訊分析，居家令期間消費者在主要應用內的使用時長增加，令廣告曝光量上升，但受廣告主預算削減、綜藝節目拍攝延期及NBA賽事停播等影響，贊助廣告收入下跌。

不過，騰訊指出，廣告業務面對三重隱憂：1）消費者的互聯網使用時長回復正常水平，導致廣告曝光量增幅回落；2）互聯網服務廣告主重新調整獲客預算，以反映對客戶生命週期價值假設的修訂；3）跨國品牌受到本土市場疫情的影響，大幅削減其全球推廣預算。

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