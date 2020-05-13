中國旭陽首季運營管理業務表現亮眼　新拓氫能源業務　

▲ ▲ 中國旭陽董事長楊雪崗建構行業貿易鏈。

中國旭陽 （01907） 於電話會議介紹疫情下首季的營運情況，管理層透露，集團首季產量及銷量受影響不大，生產營運正常。惟預計今年產品價格有所下降，其中化工產品價格因原油價格震蕩、疫情全球蔓延及出口限制而受壓，但隨著疫情好轉，產品價格逐步回升。

管理層表示，焦炭產品的價格跌幅較小，且慢於煤炭的價格跌幅，故價格差逐步拉大，料焦炭板塊的利潤水平與去年持平。另外，預計營運管理板塊全年業務量達800萬噸，實現利潤2億元人民幣（下同），淨利潤1億元。

去年多個板塊毛利率均呈向下趨勢，董事長兼行政總裁楊雪崗預計，焦炭板塊維持在15%至20%，化工板塊在10%至15%，運營管理升至20%。公司今年將提高運營管理板塊業務量，以彌補及改善整體毛利率水平。

楊雪崗稱，將繼續維持每年派息比率亦不低於30%的派息政策。

集團今年業務重心將圍繞繼續擴大運營管理業務，以及推動與氫氣能源業務發展，涉足新能源汽車業務。早前與河北定州市政府簽訂戰略合作協議，利用現有煤化工產能，配套生產及儲運氫氣，建設及營運加氫站等項目。

管理層指，現正在分階段升級定州生產基地的設施，首期投資1000萬元，料日產能將達到1000公斤，預計氫能源產品第一階段升級將在年中完成。此外，集團生產基地由4個增至8個，半數設焦化設備，以便未來能夠拓展新業務。

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編輯：陳華