【疫市營商】茶餐廳始祖「檀島」 衝出香港　台灣推出獨家港式點心

▲ 本地茶餐廳始祖「檀島」衝出香港，在台灣推出期間限定的港式點心，包括蛋撻 、菠蘿油等。（Facebook截圖）

疫情期間，不少食肆的生意慘淡，不過當中亦有例外。本地茶餐廳始祖「檀島」衝出香港，在台灣推出期間限定的港式點心，包括蛋撻 、菠蘿油等。

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檀島今次與台灣超市全聯合作，推出5款限定食品，包括獨家款「港式布蕾奶皇蛋撻」（台幣85元），有著檀島最著名的192層鬆化酥皮的極品蛋撻，搭配烤奶皇布蕾（Crème Brûlée ）。 另外，今次的聯乘亦有極具香港特色的「港式菠蘿油」（台幣49元）、「楊枝甘露」（台幣49元）。

同時，檀島與全聯亦有推出創意點心，例如「鴛鴦珍奶捲」（台幣99元），利用港式鴛鴦奶茶製成細緻鬆軟的日式戚風蛋糕體，搭配濃郁的進口鮮忌廉及珍珠；以及「冰心捲蛋糕凍檸茶」（台幣99元），把港式凍檸茶結合全聯的冰心捲蛋糕。

▲ 港式布蕾奶皇蛋撻（東森新聞截圖）

▲ 港式菠蘿油（東森新聞截圖）

▲ 楊枝甘露（東森新聞截圖）

▲ 鴛鴦珍奶捲（東森新聞截圖）

▲ 冰心捲蛋糕（東森新聞截圖）

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事實上，今次亦並非檀島首次攻入台灣市場。檀島近年在台灣開設數間分店，甚至成為出現排隊人龍的人氣餐廳。同時，檀島又不斷在當地推出限定商品，包括在便利店上架的「檀島厚奶蛋撻」 、與台灣零食老字號聯乘的「檀島奶皇流沙包風味薯片」 等。

▲ 「檀島厚奶蛋撻」在台灣便利店上架。（Facebook圖片）

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責任編輯：葉泳珊