【定期存款】7間大小行鬥減港元定存息 兩厘息買少見少

▲ 東亞連續兩天減港元定存，旗下短存於一個月前仍有逾兩厘息，今天已不足1.4厘。

若老本靠收息維生的追息族要當心，皆因港元定期存款的減息潮加劇，今天（5月13日）暫有7間大小銀行鬥減港元定存息，包括東亞 （00023） 及工銀亞洲兩連減；星展、建行亞洲與招商永隆也是連續兩天減息，更主力向半年或以下較短存開刀；交銀香港更全線下調短中長息，而信銀國際新近亦削減3個月短存息。

專家提醒，好息族於「五窮月」比較難捱，畢竟港股日升日跌，眼下中美爭拗又再升級，針對不願承受風險的保守族，若想藉定存的佛系投資賺取回報，須緊盯近期多達9間銀行紛紛取消兩厘息，且要慎防存息低處未算低，續朝下降軌運行。

舉近日頻減息的工銀亞洲為例，半年期港元定存息累削0.25厘，至1.65厘。幸而該行保持3個月期的4.2厘「高息王」，要求以手機開戶的全新客戶，起存額僅1,000元。

經新一輪劈息浪，若單以傳統銀行比併，半年及一年的冠全城息率竟乏兩厘息，一年期以招商永隆的1.7厘已是最高；半年期方面，大新 （02356） 昨天（12日）逆市一面倒「獨加」0.3厘，新息率至1.9厘，跟大眾財務的1.9厘看齊，雙雙問鼎同存期冠軍。

大眾財務一年長息累劈近1.2厘

不過，大眾財務於今年初的一年存息最高曾見2.625厘，如今卻低見1.45厘。短短5個多月累劈近1.2厘，以「財仔」的入場費為50萬元，本來貪息族於年初開立一年定存，仍穩袋13,125元利息；今天只收息7,250元，在肺炎仍未受控的疫市下，變相少賺5,875元，或逾5張「金牛」。

大新銀行經濟研究及投資策略經濟師溫嘉煒指，早前港元拆息一度跟隨美元拆息抽高，但近日已顯著回落至兩年低位，主要由於金管局沽出港元，以及減發外匯基金票據，提高銀行體系結餘水平。

溫嘉煒又說，套息活動或續吸引資金流入本港，最終可使港美拆息走勢漸趨一致；且料3個月港元拆息稍後或回落至1厘左右。

而反映銀行資金成本的3個月拆息今天跌至僅得1.2厘，至於與樓按掛鈎的一個月拆息更3連跌，本周一（11日）已跌穿0.8厘；今日更險守0.7厘，亦創兩年新低，港銀難免隨拆息偏軟而鬥減定存息。

與此同時，再有中資行撤兩厘港元定存息，素來擅打高息牌的交銀香港，今天全面下調短中長息；當中削幅最多是3個月期，下調0.25厘後，至僅得1.98厘，入場費為100萬元，但此短存已是這間中資銀行的最高息。該行又把半年及一年存息齊減0.04厘，新息率分別報半年期的1.54厘，以及1.57厘，而這兩個期限的門檻為廿萬元。這是繼昨天建行亞洲、招商永隆及大眾財務鬥把兩厘息下架以來，另一間銀行追趕減息快車。

集友7天港元定存享6厘息 膺「高息王」

而計及上周創興 （01111） 、富邦，花旗及南商，以至虛擬銀行眾安（ZA Bank）已把此特惠息下架，如此一來，現仍保留兩厘或以上特惠息僅餘10間銀行；當中以集友7天短存享6厘續膺「高息王」。

事實上，本周首3天合共有14間港銀鬥減存息，業界又指，個別lPO最近似降溫，如踏入次天招股的生物科技新股開拓藥業 （新上市編號︰09939） ，孖展旺場未及首天；況且，另一大收旺場新股、即本周五（15日）正式掛牌的沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） ，明天（14日）起凍資約2,600億元的資金開始回籠。再者，在美國上市的京東（美︰JD），本周日（9日）曾傳出有望籌資逾兩百億港元的中概股、最快於5月25日赴港招股，但暫未有新進展，故銀行暫仍處於水浸，業界暫毋須鬥急於加息搶存。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪