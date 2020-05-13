【港股分析】呢隻疫情受惠股 今日又創上市新高

環球疫情近期有死灰復燃跡象，內地多個省市重現確診個案，吉林省更出現「封城」消息，本港亦事隔廿多日，再出現本地感染個案。令醫療及相關疫情概念股再有追捧，早前公布新型冠狀病毒疫苗正進入臨床試驗的康希諾生物（06185），本周再現升浪，今日（13日）高見177.7元，再創上市新高，收市報174.9元，升4.1%，股價已連升3日，累升超過9%。

回顧集團去年3月底上市時，上市價僅為22元，曾升至逾40元，之後回落至6月份低位29.3元，其後穩步上揚，今年藉疫情帶動，公司開發病毒疫苗的消息公布後，股價節節向上，隨著疫苗4月份進入臨床試驗，市場對公司有更大憧憬。以今日高位計，股價由去年6月低位已累升5倍，非常誇張。

公司今日公布，與加拿大國家研究委員會展開合作，共同推進重組新型冠狀病毒疫苗在加拿大的臨床試驗，目標為開展臨床III期。早前世界衛生組織（WHO）公布，現時全球有70種新型冠狀病毒疫苗正在研發，康希諾旗下疫苗進度屬最領先的一群，故疫情短期未能完全解決下，相信集團股價續創新高，也只是時間問題。

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