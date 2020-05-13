【騰訊業績】騰訊首季業績勝預期（不斷更新）

財務表現

分業務表現

網絡廣告業務

收入177.13億元人民幣，同比增長32%。

社交及其他廣告收入145.92億元人民幣，增長47%至。

增長主要反映騰訊的移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告庫存及曝光量增加而帶來的廣告收入增長。

媒體廣告收入下降10%至31.21億元人民幣。減少主要由於宏觀經濟狀況疲弱及體育賽事暫停，導致視頻及新聞平台的廣告收入減少。