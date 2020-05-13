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【騰訊業績】騰訊首季業績勝預期（不斷更新）

股樓投資 17:23 2020/05/13

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財務表現

  • 收入1080.65億元，去年同期854.65億元，同比增26%。
  • 淨利潤288.96億元，去年同期272.1億元，同比增6%。
  • 經調整利潤270.79億元，同比增長29%。

分業務表現

增值服務業務

  • 收入624.29億元人民幣，同比增長27%。
  • 網絡遊戲收入增長31%至人民幣372.98億元。增長主要反映國內智能手機遊戲（包括《和平精英》及《王者榮耀》）的收入貢獻以及海外遊戲（包括《PUBG Mobile》及《Clash of Clans》）的貢獻增加，部分被個人電腦客戶端遊戲（如《地 下城與勇士》）的收入下降所抵銷。
  • 智能手機遊戲收入總額 （包括歸屬於騰訊社交網絡業務的智能手機遊戲收入）及個人電腦客戶端遊戲收入分別為人民幣347.56億元及人民幣117.95億元。
  • 社交網絡收入增長23%至251.31億元人民幣。增長主要受遊戲虛擬道具銷售以及包括音樂流媒體及視 頻流媒體訂購在內的數字內容服務的收入貢獻增加所推動。

網絡廣告業務

收入177.13億元人民幣，同比增長32%。

社交及其他廣告收入145.92億元人民幣，增長47%至。

增長主要反映騰訊的移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告庫存及曝光量增加而帶來的廣告收入增長。

媒體廣告收入下降10%至31.21億元人民幣。減少主要由於宏觀經濟狀況疲弱及體育賽事暫停，導致視頻及新聞平台的廣告收入減少。

  • 金融科技及企業服務業務收入264.75億元人民幣，同比增長22%。

市場預期

綜合多間券商預測，騰訊今年首季非通用會計準則（Non-GAAP）純利介乎199.07億人民幣至276.69億元人民幣，較2019年首季純利209.3億人民幣，按年減少4.9%至增長32.2%。

撰文 : 柳家平

香港股票 騰訊控股（00700）

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