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【新冠肺炎】疫情全球大流行　「在家工作」或恆常化

科技 17:45 2020/05/13

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許多企業都決定允許員工繼續在家上班，甚至有公司更落實將措施恆常化，宣布員工在疫情結束後，會繼續執行在家工作政策。

新冠肺炎疫情未遏，各行各業均受到嚴重影響，全球各個政府及公司企業紛紛大規模安排員工在家工作（Work From Home)，以減少病毒在社區傳播。正當大多數人享受著在家工作帶來的便利，例如更多睡眠時間及節省花費，對於歐美國家來說，在家工作卻是十分常見的自然趨勢。許多企業都決定允許員工繼續在家上班，甚至有公司更落實將措施恆常化，宣布員工在疫情結束後，會繼續執行在家工作政策，員工可自行決定是否返回辦公室工作。

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綜合外媒報道，Twitter公司行政總裁Jack Dorsey於5月12日透過電郵宣佈，若員工的崗位或工作情況容許，或者是自認在家或公司以外的任何地方都能保持生產力的員工，可以永遠不必返回辦公室工作。另外，Twitter已取消2021年前所有必須員工親自參加的活動，而商務旅行也將暫停至9月。公司還會批出津貼，讓員工可以購買辦公用品，包括桌椅。

Facebook發言人則表示，公司將於7月6日起重新開放大部分辦公地點，容許有需要的員工進入，惟目前仍未決定屆時哪些員工需要上班。而早於3月17日，Facebook更額外向每名員工派發1000美元（約港幣7,751元），以補貼在疫情下的開支，包括為遠程辦公所花的額外開支；補助金於4月發放，涉及公司全球4.5萬名員工。

Google表示，由於疫情趨緩，不少州份和城市已陸續解封，該集團也準備於六月初開始，安排美國本土和外地的辦公室恢復運作，讓部分同事重返辦公室上班。不過，大部分員工仍需在家工作至本年底。此外，集團會安排員工於本月22日全體員工放假一天，以舒緩同事在疫情期間，留在家中工作的疲勞現象，希望藉此讓員工可以放鬆心情。

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Apple則計劃採取分階段復工計劃，讓員工能重回辦公室上班，其中包括位於美國矽谷的Apple Park園區。Apple表示，第1階段將在5月下旬和 6月初進行，讓無法遠程工作，或在家工作面臨挑戰的員工，可以重回辦公室上班。而第2階段則訂於7月份開始，將會讓剩下更多的員工返回全球的辦公室或工廠上班，但由於各地的防疫措施結束時間不一，故存在較多的不確定性。

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責任編輯：施雯雯

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