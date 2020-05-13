Telegram棄研自家虛擬貨幣　終止區塊鏈計畫

▲ Telegram周三（13日）宣布，正式終止區塊鏈與加密貨幣項目Telegram Open Network（TON），即自家虛擬貨幣「Gram」將不會發行。

與美國證券交易委員會（SEC）訴訟多年後，即時通訊軟件Telegram周三（13日）宣布，正式終止區塊鏈與加密貨幣項目Telegram Open Network（TON），即自家虛擬貨幣「Gram」將不會發行。

Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov又提醒網民，看到任何以其名字、Telegram 或TON的募資網站出現時，切勿遞交金錢或個人資料，不要被任何人誤導。

【科技抗疫】Telegram今年推安全群組視像會議功能

Telegram加密貨幣Gram 被美證監緊急叫停

早於2018年，Telegram雄心勃勃想做好區塊鏈與加密貨幣項目TON，並透過虛擬貨幣首次公開發售（initial coin offering，ICO），總共集資17億美金（約130億港元），為史上規模最大的代幣發行交易之一。當時Telegram向投資者承諾，一旦開發出區塊鏈軟件，將發行名為「Gram」的代幣。

惟美國證交會去年10月認定，Telegram的ICO集資屬非法，幾經波折後，Telegram終於宣布放棄TON項目。Telegram曾表示，若無法在4月30日前發行代幣，將退款給投資者，市場關注Telegram如何在不影響到公司運作下歸還鉅款。

另一方面，《路透社》報道，Facebook於去年6月成立虛擬貨幣Libra組織，惟各國監管機構反應負面，不少企業如PayPal、Mastercard、Visa、eBay等，已先後退出Libra。Facebook最近就修改了虛擬貨幣計劃，建議Libra與各國貨幣掛鈎，並由全球監管機構進行監管，期望獲得監管機構的批准。

責任編輯：姚慧儀