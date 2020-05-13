【利豐私有化】利豐黯然私有化 有機第三度上市？

在不少小股東唏嘘聲中，前藍籌利豐 （00494） 大比數通過私有化。利豐近年業績不振，經過多次重組業務仍未見起色，終於提出私有化退市。不過，據利豐的往績，不排經資產重組後，待日後市旺時捲土重來，第三度上市。

不少投資者對於利豐的印象，相信是前藍籌，於2017年初被剔出恒指。不過，不少資者未必知道，事實上今次已是利豐第二次私有化，即利豐已經歷兩上兩落。

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百年老店利豐已有逾110年歷史，早年一直從事採購及外銷。到1970年代初，馮氏家族第三代馮國經和馮國綸自美國留學回港，加入利豐家族業務。他們引入西方管理方式改革，造就利豐在1973年首次上市。當時招股反應熱烈，獲超購113倍。不過，其後經歷87股災，利豐於1988年第一次提出私有化。

1988年首次私有 4年後再上市

其後集團重組核心業務，並於1992年將旗下出口貿易業務利豐再上市。由第一次私有化，到再上市，僅是短短4年時間。

今次利豐第二次私有化，市場亦揣測日後可能重新包裝再融資上市。目前，利豐的核心業務包括供應鏈解決方案業務、批發及物流等，其中物流業務被視為亮點，早前新加坡主權基金淡馬錫入股利豐物流（LF Logistics）21.7%，套現3億美元（約23.4億港元），有分析指利豐有意將物流業務分拆上市。

百麗退市後 分拆滔搏上市

事實上，除了利豐，近年港股亦有多次集團退市後重組並再上市的個案。同是前藍籌的「鞋王」百麗國際（前上市編號：01880），於2017年被基金股東以前景不明朗為由私有化，惟事隔不足兩年，集團即分拆旗下運動用品業務滔搏 （06110） ，於2019年10月上市。滔搏現市值563億元，已高過百麗退市時的531億元市值。

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阿里兜兜轉轉 再落戶港股

港股另外一個退市後再上市的個案是阿里巴巴 （09988） 。於2007年，阿里巴巴分拆旗下B2B業務，以阿里巴巴國際（前上市編號：01688）的名字登陸港股。盡管上市初期阿里巴巴國際曾風光一時，其後，經歷2008年金融危機席捲全球，同時受雅虎關於企業控制權的爭奪的影響，股價一直不見起色，最後終於在2012年以13.5元，與上市價同價水平實行私有化。

其後阿里巴巴重整後打算再次港股上市，惟因受阻於「同股不同權」，阿里巴巴最終於2014年先於美股上市。其後港交所 （00388） 推行新規，於2019年阿里巴巴才以第二上市形式回流港股。

責任編輯：錢家鋒

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