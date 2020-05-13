【開價評析】Wetland Seasons Park二期開價　三房呎價最平萬元有找

永泰地產（00369）上周公布屯門「OMA by the Sea」首張價單後，即成市場焦點，隨即加推單位應市。相隔一周後，新地（00016）也加入戰團，公布天水圍「Wetland Seasons Park」第2期首張價單，涉及140伙單位，以最高折扣率計，單位折實價由483.25萬元，至最貴774.57萬元，呎價則約9,701元至12,461元。

新地副董事總經理雷霆說，首批單位折實平均呎價約11,368元，與第一期的首張價單相若，更形容以「全城注目價」推盤，又強調今次開價並非保守。翻查近期區內成交，即嘉湖山莊、栢慧豪園及慧景軒等二手屋苑，新地今次叫價貼市。不過，上述屋苑樓齡大，對有意置業者來說，新樓始於較吸引。

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