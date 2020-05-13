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【開價評析】Wetland Seasons Park二期開價　三房呎價最平萬元有找

股樓投資 22:52 2020/05/13

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永泰地產（00369）上周公布屯門「OMA by the Sea」首張價單後，即成市場焦點，隨即加推單位應市。相隔一周後，新地（00016）也加入戰團，公布天水圍「Wetland Seasons Park」第2期首張價單，涉及140伙單位，以最高折扣率計，單位折實價由483.25萬元，至最貴774.57萬元，呎價則約9,701元至12,461元。 

新地副董事總經理雷霆說，首批單位折實平均呎價約11,368元，與第一期的首張價單相若，更形容以「全城注目價」推盤，又強調今次開價並非保守。翻查近期區內成交，即嘉湖山莊、栢慧豪園及慧景軒等二手屋苑，新地今次叫價貼市。不過，上述屋苑樓齡大，對有意置業者來說，新樓始於較吸引。 

iMoney評析

新地公布首張價單後，市場討論焦點是：二期項目是否平過一期，若以首批折實呎價計，兩期定價正如發展商所言，彼此相若。不過，以平均折實呎價計有欠公允，皆因受單位戶型、座向、景觀影響，而且兩期項目涉及不同住宅大廈，而各棟大廈也非一排而建，景觀始終有些不同，難直接比較。 

與永泰地產一樣，新地同樣有折實呎價一萬元以下的供應，惟絕非只有一伙，故相信不是取巧宣傳之舉。事實上，去年底推出的第一期項目，首批單位亦有折實呎價一萬元以下的供應。 

相關文章：【開價評析】屯門OMA by the Sea　首批呎價最平一萬有找

值得留意的是，發展商強調，今次開價並非保守，又稱近期成交回勇，且有多個利好因素，但第二期單位折實平均呎價，卻與第一期的首張價單相若。換句話說，這是否代表以目前市況來看，發展商根本無法高價賣樓，即使以去年底價格賣樓，亦談不上出價保守？ 

今年初，第一期項目首次賣樓，首批單位近乎全數沽清，若第二期項目銷情未如第一期，可以預計的是，目前樓市只是外強中乾，惟一切仍要留意二期項目的銷情，目前若要下定論，始似言之過早。 

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撰文 : 柳家平

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