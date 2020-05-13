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美國三大航空籲員工 不能迫乘客戴口罩

環球社會熱點 17:05 2020/05/13

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【美國疫情】三大航空公司發指引：不能迫乘客戴口罩

美國疫情持續之際，有英媒報道，美國航空、達美航空及聯合航空卻發出內部指引，促其空中服務員不能強迫乘客戴上口罩，僅能以「鼓勵」方式勸導乘客戴口罩。

路透社報道，美國航空（American Airlines，美：AAL）、達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）及聯合航空（United Airlines Holdings，美：UAL）向員工發出通知，要求地勤確保乘客上機前已經戴上口罩，並向沒有戴口罩的乘客提供口罩。

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不過，這些指引卻指，空中服務員不應強迫乘客遵守有關政策。報道引述美國航空員工表示，空中服務員的角色定位是「資訊性」（informational），而非「強迫性」（enforcement）。

報道又指，美國航空向員工表示，倘遇上不肯遵守規定的乘客時，應採用勸喻他們遵守，而非讓事件升級。

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美國航空發言人指，公司要求乘客在機上要用東西遮掩面部，並會在登機及飛機出發前作廣播以提醒。

聯合航空及達美航空則表示，任何不守規定的乘客會在登機前作處理，又籲空中服務員不應把事件升級。

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責任編輯：楊心悅

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