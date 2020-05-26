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【賭王何鴻燊病逝】賭王女兒何超雄兩周前提訟　要求姐姐何超賢交出信託文件

金融經濟 14:20 2020/05/26

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賭王何鴻燊大房女兒何超雄狀告同房姐姐何超賢。

「賭王」何鴻燊病逝，市場關注其財產分布會否引起法律糾紛。事實上，兩周前何鴻燊「大房」黎婉華女兒何超雄（Deborah Ho）便已狀告同房姐姐何超賢（Angela Ho），要求何超賢交出多項關於何鴻燊、黎婉華信託的文件，當中提及今年1月15日，何超賢、何超雄和信託另外兩名受益人曾經舉行會議，但未有提及會面內容。

據原訟傳票資料，提告人為何超雄，報住大埔康樂園；被告人為何超賢，傳票所列地址為賭王何鴻燊所持有的大宅－淺水灣道1號，提訴日期為5月7日。

何超雄在傳票中，要求何超賢提交關於「大房」信託的12類文件，包括信託憑據、所有信託修改條款或受託人的文件、所有信託架構、財務報表、資產列表、資產收入和分配資料的文件等。

何超雄也要求被告交代，被告所得報酬、運用權力或相關行動的律師往來等資料。

傳票中提及，何超賢、何超雄在2013年至15年曾經因為家族信託舉行會議，最新今年1月15日也在中環舉行受益人會議中，會議除了二人，尚有兩名信託受益人。何超雄要求何超賢交出，1月相關會議紀錄和幻燈片資料。

何鴻燊「大房」共有4名兒女，長女何超英、兒子何猷光已過身，僅餘何超賢、何超雄兩名女兒。據悉，何超雄未有家室。

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