【電子錢包】PayMe 降低年齡限制　年滿16歲人士都用得

港人對電子錢包不再陌生，使用亦變得頻繁。滙豐 （00005）宣布降低旗下電子錢包PayMe使用者的年齡限制，開放予年滿16歲的人士使用，但需要一個有效的獨特增值來源。

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滙豐表示，增值來源可以是為11歲或以上青少年提供的兒童儲蓄戶口，或16歲或以上人士的附屬信用卡。該戶口或信用卡的登記名稱須與PayMe用戶的名稱相同，而且沒有連結另一PayMe賬戶。

滙豐又指，PayMe 不單是電子錢包，也可讓年輕人學習管理日常支出，學習妥善理財。家長也可以透過相關的附屬信用卡或銀行戶口留意子女的支出，有助鼓勵子女實踐正確理財觀念

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